Kaos u Liverpoolu: Suigrači se žestoko posvađali nakon utakmice, a jedan potez sve je zaprepastio

Liverpool je u pripremnoj utakmici na Yankee Stadiumu u New Yorku svladao Wrexham 1:0, no nakon posljednjeg sučeva zvižduka u središtu pozornosti nije bila pobjeda, nego neugodan sukob među igračima
Dok su nogometaši Liverpoola obilazili teren i pozdravljali navijače na tribinama, došlo je do žustre rasprave između Curtisa Jonesa i Dominika Szoboszlaija.
U verbalni sukob ubrzo se uključio i Kostas Tsimikas, a kamere su zabilježile cijeli incident.
Što je točno izazvalo svađu za sada nije poznato, no svemu je prethodila situacija tijekom utakmice. Szoboszlai je, izlazeći iz igre, kapetansku vrpcu predao Tsimikasu umjesto Jonesu, a na kraju svega je Tsimikas snimljen kako kapetansku vrpcu baca na travnjak!
Neugodne scene odmah su izazvale brojne reakcije među navijačima, koji su se zapitali kriju li se iza svega dublji problemi u svlačionici Liverpoola.
U isto vrijeme engleski mediji podsjećaju kako je Liverpool ovog ljeta odbio Interovu ponudu vrijednu 21,7 milijuna funti za Curtisa Jonesa, kojem ugovor s klubom istječe za godinu dana.