Šokantne scene

Kaos u Liverpoolu: Suigrači se žestoko posvađali nakon utakmice, a jedan potez sve je zaprepastio

I.Ž.

31.07.2026 u 17:01

Curtis Jones i Dominik Szoboszlai Liverpool
Curtis Jones i Dominik Szoboszlai Liverpool Izvor: Profimedia / Autor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Liverpool je u pripremnoj utakmici na Yankee Stadiumu u New Yorku svladao Wrexham 1:0, no nakon posljednjeg sučeva zvižduka u središtu pozornosti nije bila pobjeda, nego neugodan sukob među igračima

Dok su nogometaši Liverpoola obilazili teren i pozdravljali navijače na tribinama, došlo je do žustre rasprave između Curtisa Jonesa i Dominika Szoboszlaija.

vezane vijesti

U verbalni sukob ubrzo se uključio i Kostas Tsimikas, a kamere su zabilježile cijeli incident.

Što je točno izazvalo svađu za sada nije poznato, no svemu je prethodila situacija tijekom utakmice. Szoboszlai je, izlazeći iz igre, kapetansku vrpcu predao Tsimikasu umjesto Jonesu, a na kraju svega je Tsimikas snimljen kako kapetansku vrpcu baca na travnjak!

Neugodne scene odmah su izazvale brojne reakcije među navijačima, koji su se zapitali kriju li se iza svega dublji problemi u svlačionici Liverpoola.

U isto vrijeme engleski mediji podsjećaju kako je Liverpool ovog ljeta odbio Interovu ponudu vrijednu 21,7 milijuna funti za Curtisa Jonesa, kojem ugovor s klubom istječe za godinu dana.

vezane vijesti

tportal Prediktor Prognoziraj rezultate SHNL-a i osvoji nagrade Besplatno i traje minutu · prognoze se mogu mijenjati do prvog zvižduka Zaigraj prediktor.tportal.hr
Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
supersport hnl

supersport hnl

Sad je i službeno! Odgođen veliki derbi Rijeke i Dinama na Rujevici
ZANIMLJIVO IME

ZANIMLJIVO IME

Dinamo pronašao neočekivano pojačanje: Evo tko stiže kao zamjena za Mišića
počivao u miru

počivao u miru

Velika tuga u Rijeci: Preminuo je čovjek koji je dao ime legendarnoj Armadi

najpopularnije

Još vijesti