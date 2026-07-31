Kaos u Liverpoolu: Suigrači se žestoko posvađali nakon utakmice, a jedan potez sve je zaprepastio

Dok su nogometaši Liverpoola obilazili teren i pozdravljali navijače na tribinama, došlo je do žustre rasprave između Curtisa Jonesa i Dominika Szoboszlaija .

Što je točno izazvalo svađu za sada nije poznato, no svemu je prethodila situacija tijekom utakmice. Szoboszlai je, izlazeći iz igre, kapetansku vrpcu predao Tsimikasu umjesto Jonesu, a na kraju svega je Tsimikas snimljen kako kapetansku vrpcu baca na travnjak!

U verbalni sukob ubrzo se uključio i Kostas Tsimikas , a kamere su zabilježile cijeli incident.

It has now been confirmed that Curtis Jones was furious with Dominik Szoboszlai for handing the captain's armband to Kostas Tsimikas. Tsimikas wasn't having it and threw the armband on the floor, which led to Jones continuing his argument with Szoboszlai. If that's really the…

Neugodne scene odmah su izazvale brojne reakcije među navijačima, koji su se zapitali kriju li se iza svega dublji problemi u svlačionici Liverpoola.

U isto vrijeme engleski mediji podsjećaju kako je Liverpool ovog ljeta odbio Interovu ponudu vrijednu 21,7 milijuna funti za Curtisa Jonesa, kojem ugovor s klubom istječe za godinu dana.