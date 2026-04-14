TEŠKE RIJEČI

Diego Simeone ponizio Yamala pred uzvrat: Idi igrati tenis

N.M.

14.04.2026 u 07:02

Diego Simeone Izvor: EPA / Autor: SERGIO PEREZ
Mladi dragulj Barcelone Lamine Yamal uoči velikog europskog okršaja javno je prozvao taktiku Diega Simeonea, a argentinski trener nije mu ostao dužan.

Barcelona u utorak od 21 sat gostuje na Wandi Metropolitano kod Atletico Madrida u uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka. Prva utakmica završila je iznenađujućom pobjedom madridskog kluba 2:1, no jasno je da Katalonci dolaze po preokret.

Uoči dvoboja, Yamal se požalio na način na koji ga Atletico pokušava zaustaviti, ističući kako Simeone često koristi više igrača kako bi ga neutralizirao.

'Vidjet ćemo hoće li mi Diego Simeone učiniti uslugu i ostaviti me jedan na jedan s nekim njegovim igračem. Iskreno se nadam da hoće', poručio je mladi nogometaš Barcelone.

Simeone uzvratio bez milosti

Naravno, ova izjava brzo je stigla i do trenera Atletica, a njegov odgovor bio je u prepoznatljivom, oštrom stilu.

'Ako želi igrati jedan na jedan, može slobodno otići igrati tenis', poručio je Simeone.

Očekuje se da će Atletico i u uzvratu igrati čvrsto i disciplinirano, s naglaskom na obranu, kako bi sačuvao prednost iz prve utakmice.

'Znamo što nam je potrebno i igrat ćemo na način koji će nam osigurati prolazak dalje. Protivnika jako dobro poznajemo, svjesni smo njihovih kvaliteta, ali i naš cilj je jasan - prolazak u sljedeću fazu', zaključio je trener madridske momčadi.

