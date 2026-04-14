LIJEPA GESTA

Beljo oduševio i nakon utakmice: Pogledajte kako je razveselio mladog navijača

N.M.

14.04.2026 u 06:41

Prvi i drugi zdesna Gabriel Vidović i Dion Drena Beljo Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Dinamo je u 29. kolu SuperSport HNL-a s 4:1 u Gradskom vrtu svladao posljednji Vukovar.

Nije to bio Dinamov najbolji nastup, ali su Modri pronašli način za doći do nove pobjede. U tome je ponovno briljirao nezaustavljivi Dion Drena Beljo.

Napadač Dinama zabio je treći hat-trick u posljednjih nekoliko utakmica i svog već 14. pogotka u posljednjih osam utakmica. Na uzorku sezone, sjajni napadač već je na 32 pogotka.

Osim na terenu, Beljo je oduševio i nakon utakmice. Naime, Dinamo je na društvenim mrežama podijelio video u kojem je Beljo poklonio dres mladom navijaču uz opis 'Veliki dan za Belju, a možda još i veći za malog Karla'.

