Beljo oduševio i nakon utakmice: Pogledajte kako je razveselio mladog navijača

Nije to bio Dinamov najbolji nastup, ali su Modri pronašli način za doći do nove pobjede. U tome je ponovno briljirao nezaustavljivi Dion Drena Beljo .

Napadač Dinama zabio je treći hat-trick u posljednjih nekoliko utakmica i svog već 14. pogotka u posljednjih osam utakmica. Na uzorku sezone, sjajni napadač već je na 32 pogotka.

Osim na terenu, Beljo je oduševio i nakon utakmice. Naime, Dinamo je na društvenim mrežama podijelio video u kojem je Beljo poklonio dres mladom navijaču uz opis 'Veliki dan za Belju, a možda još i veći za malog Karla'.