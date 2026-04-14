Fabrizio Romano: Real bi ovog ljeta mogao ostati bez igrača kojeg traži pola Europe

Naime, Gonzalo García vrlo bi lako mogao napustiti Real Madrid već ovoga ljeta, a interes za njega dolazi sa svih strana.

Poznati insajder Fabrizio Romano objavio je da postoji 'konkretna mogućnost' da Gonzalo García tijekom ljetnog prijelaznog roka ode iz Real Madrida.

Riječ je o informaciji koja odmah privlači pažnju jer se, prema istom izvoru, za igrača zanimaju klubovi iz čak pet jakih europskih tržišta - Engleske, Njemačke, Španjolske, Italije i Portugala.

Takav raspon interesa jasno pokazuje da García na tržištu ima ozbiljnu vrijednost i da bi u nadolazećim mjesecima mogao postati jedno od zanimljivijih imena prijelaznog roka.

Interes stiže sa svih strana Europe

Romano navodi da interes za Gonzala Garcíju nije ograničen na jednu ligu ili jedan profil kluba, nego da ga prate brojni zainteresirani iz različitih nogometnih sredina.

To otvara više mogućih scenarija za nastavak njegove karijere, a sam rasplet uvelike će ovisiti o planovima Reala i konkretnim ponudama koje stignu tijekom ljeta.

Como ga je želio već u siječnju

Zanimljivo, Romano otkriva i da je Como pokušao dovesti Garcíju još u siječnju. Taj podatak sugerira da interes za njegov potpis nije nov i da se situacija oko mogućeg transfera prati već neko vrijeme.

Hoće li upravo talijanski klub ponovno krenuti po njega ili će se u utrku ozbiljnije uključiti netko iz Premier lige, Bundeslige ili La Lige, trebalo bi postati jasnije u tjednima koji dolaze.