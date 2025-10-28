regija

Megasenzacija u Srbiji. Partizan neočekivano ispao od niželigaša

S. M.

28.10.2025 u 20:24

Partizan
Partizan Izvor: Pixsell / Autor: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSE
Bionic
Reading

Partizan je u šesnaestini finala kupa Srbije izgubio u gostima kod Mačve 2:0.

Nogometaši Partizana bili su veliki favoriti na gostovanju kod drugoligaša, ali su senzacionalno izgubili.

vezane vijesti

Domaćini su poveli u 16. minuti golom Ergelasa, a u jeku Partizanovih napada Nikolić je u 65. povisio na 2:0. Gosti iz Beograda pokušavali su se do kraja spasiti, ali im to nije uspjelo.

Partizan je tako vrlo rano u sezoni ostao bez trofeja za koji je računao da ima veliku šansu osvojiti. U prvenstvu je Partizan izjednačen sa Crvenom zvezdom na prvome mjestu, ali njihov najveći rival ima utakmicu manje.

Partizan ove sezone ne igra Europu jer je u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu ispao u 3. pretkolu od škotskog Hiberniana.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PERKOVAC OTVORENO

PERKOVAC OTVORENO

Bivši hrvatski izbornik proživljavao pravu dramu: 'Bio sam blizu smrti'
robert špehar za tportal

robert špehar za tportal

'Ubili su nam klub! Zadnji smo, ali ni izdaleka to nije najgore što nam se događa'
vukovar - dinamo 1:0

vukovar - dinamo 1:0

Igrač Vukovara otkrio što im je trener rekao o Dinamu prije utakmice

najpopularnije

Još vijesti