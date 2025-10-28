Megasenzacija u Srbiji. Partizan neočekivano ispao od niželigaša

Nogometaši Partizana bili su veliki favoriti na gostovanju kod drugoligaša, ali su senzacionalno izgubili.

Domaćini su poveli u 16. minuti golom Ergelasa, a u jeku Partizanovih napada Nikolić je u 65. povisio na 2:0. Gosti iz Beograda pokušavali su se do kraja spasiti, ali im to nije uspjelo.

Partizan je tako vrlo rano u sezoni ostao bez trofeja za koji je računao da ima veliku šansu osvojiti. U prvenstvu je Partizan izjednačen sa Crvenom zvezdom na prvome mjestu, ali njihov najveći rival ima utakmicu manje.

Partizan ove sezone ne igra Europu jer je u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu ispao u 3. pretkolu od škotskog Hiberniana.