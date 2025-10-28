Pogledajte što se dogodilo Rijekinom kamermanu kod Frukovog driblinga

Nogometaši Rijeke u ponedjeljak su na Rujevici pobijedili Osijek 4:2, u utakmici 11. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige
Gosti su poveli već u 2. minuti, ali radost Osječana kratko je trajala, jer već u 10. Toni Fruk prekrasnim je golom donio izjednačenje Rijeci.
Naravno, još za vrijeme utakmice na Frukov su račun stigle brojne pohvale, a vrlo brzo nakon dvoboja i HNK Rijeka se 'našalila' s klupskim kamermanom, zapravo odajući priznanje Frukovoj genijalnosti.
Jer kada je 24-godišnjak prodao 'lažnjak' igraču Osijeka, u istom smjeru otišao je i objektiv Rijekinog kamermana.
Pogledajte i nasmijte se.