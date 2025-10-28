MALO JE 'ZAZUJAO'

Pogledajte što se dogodilo Rijekinom kamermanu kod Frukovog driblinga

S.Š.

28.10.2025 u 17:49

Toni Fruk
Toni Fruk Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nogometaši Rijeke u ponedjeljak su na Rujevici pobijedili Osijek 4:2, u utakmici 11. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige

Gosti su poveli već u 2. minuti, ali radost Osječana kratko je trajala, jer već u 10. Toni Fruk prekrasnim je golom donio izjednačenje Rijeci.

vezane vijesti

Naravno, još za vrijeme utakmice na Frukov su račun stigle brojne pohvale, a vrlo brzo nakon dvoboja i HNK Rijeka se 'našalila' s klupskim kamermanom, zapravo odajući priznanje Frukovoj genijalnosti.

Jer kada je 24-godišnjak prodao 'lažnjak' igraču Osijeka, u istom smjeru otišao je i objektiv Rijekinog kamermana.

Pogledajte i nasmijte se.

Rijeka - Osijek 1:1 (Fruk 9') Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel
Rijeka - Osijek 4:2 (sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PERKOVAC OTVORENO

PERKOVAC OTVORENO

Bivši hrvatski izbornik proživljavao pravu dramu: 'Bio sam blizu smrti'
robert špehar za tportal

robert špehar za tportal

'Ubili su nam klub! Zadnji smo, ali ni izdaleka to nije najgore što nam se događa'
vukovar - dinamo 1:0

vukovar - dinamo 1:0

Igrač Vukovara otkrio što im je trener rekao o Dinamu prije utakmice

najpopularnije

Još vijesti