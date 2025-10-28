Pogledajte što se dogodilo Rijekinom kamermanu kod Frukovog driblinga

Gosti su poveli već u 2. minuti, ali radost Osječana kratko je trajala, jer već u 10. Toni Fruk prekrasnim je golom donio izjednačenje Rijeci.

Naravno, još za vrijeme utakmice na Frukov su račun stigle brojne pohvale, a vrlo brzo nakon dvoboja i HNK Rijeka se 'našalila' s klupskim kamermanom, zapravo odajući priznanje Frukovoj genijalnosti.

Jer kada je 24-godišnjak prodao 'lažnjak' igraču Osijeka, u istom smjeru otišao je i objektiv Rijekinog kamermana.

Pogledajte i nasmijte se.