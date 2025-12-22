talijanski superkup

David Neres s dva gola odveo Napoli do titule osvajača Superkupa

I.Ž./Hina

22.12.2025 u 22:41

Napoli Bologna
Napoli Bologna Izvor: EPA / Autor: Stringer
Bionic
Reading

Nogometaši Napolija pobjednici su talijanskog Superkupa nakon što su u finalu završnog turnira u Rijadu pobijedili Bolognu 2:0

Bio je to okršaj aktualnog talijanskog prvaka s jedne, te pobjednika Kupa s druge strane.

vezane vijesti

Napoli je finale izborio 2:0 pobjedom protiv Milana, dok je Bologna porazila Inter boljim izvođenjem jedanaesteraca 3:2 nakon što je susret završio 1:1.

Junak finalnog susreta bio je David Neres koji je zabio oba gola na utakmici. Prvog u 39. minuti, a drugog u 57. minuti.

Za Bolognu je od 46. minute zaigrao hrvatski nogometaš Nikola Moro.

Napoli je treći put osvojio Superkup nakon 1990. i 2014. godine, a rekorder je Juventus s devet naslova.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
žestoke kritike

žestoke kritike

Španjolci bez milosti udarili na Vatrenog: Upropastio je možda posljednju priliku
shnl

shnl

Legenda Osijeka završila karijeru; evo što mu je poklonio sudac utakmice
don carlo o maestru

don carlo o maestru

Carlo Ancelotti otkrio čime ga je Luka Modrić iznenadio: Od njega to nisam očekivao...

najpopularnije

Još vijesti