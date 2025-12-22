David Neres s dva gola odveo Napoli do titule osvajača Superkupa

Bio je to okršaj aktualnog talijanskog prvaka s jedne, te pobjednika Kupa s druge strane.

Napoli je finale izborio 2:0 pobjedom protiv Milana, dok je Bologna porazila Inter boljim izvođenjem jedanaesteraca 3:2 nakon što je susret završio 1:1.

Junak finalnog susreta bio je David Neres koji je zabio oba gola na utakmici. Prvog u 39. minuti, a drugog u 57. minuti.

Za Bolognu je od 46. minute zaigrao hrvatski nogometaš Nikola Moro.

Napoli je treći put osvojio Superkup nakon 1990. i 2014. godine, a rekorder je Juventus s devet naslova.