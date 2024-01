Danski rukometni stroj nije mogla zaustaviti ni Njemačka, kakvo će to tek biti finale

Nakon što je Francuska na dramatičan način došla do svog četvrtog finala Eura izbacivši u polufinalu branitelje naslova, Danska je to isto ostvarila puno boljom igrom u drugom poluvremenu slomila otpor Njemačke.

Domaća reprezentacija je u prvom poluvremenu igrala odličnu obranu i u 28. minuti došla do tri pogotka prednosti (13-10). U drugo poluvrijeme su Nijemci donijeli dva gola prednosti (14-12), ali je ona nestala već za dvije minute igre u nastavku. Danci su utakmicu prelomili od 49. do 53. minute, kad su od 22-20 došli do pet pogodaka prednosti (26-21) i bez poteškoća prednost održavali do konačnih 29-26.