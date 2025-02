Danci za finale protiv Hrvatske mijenjaju taktiku? Prepali su se Sigurdssonove revolucije

No, u finalnom dvoboju protiv Hrvatske, koji je na rasporedu u nedjelju, to bi se moglo promijeniti. Naime, hrvatska obrana 5-1 pokazala se kao izuzetno učinkovita tijekom turnira – stvorila je probleme Sloveniji, Islandu i Francuskoj, a sada bi mogla biti ključni faktor u borbi za svjetski naslov.

Ako Marko Mamić bude isturen kao prednji igrač, što je svojevrsna revolucija u rukometu igrati s tako visokim prednjim igračem, postoji velika mogućnost da će danski izbornik Nikolaj Jakobsen posegnuti za rješenjem u kojem bi brojčano nadjačao hrvatsku obranu.

O tome je za TV2 govorio nekadašnji danski reprezentativni vratar Kasper Hvidt.

‘Hrvatska može pokriti Dance svojom obranom 5-1. Napravili su nered Sloveniji, Islandu i Francuskoj. To će Danskoj biti jako teško ako budu igrali šest protiv šest. Po meni, Jakobsen će tražiti sedam na šest kako bi što lakše dolazio do golova’, smatra Hvidt, koji je za Dansku branio od 1996. do 2010. godine.