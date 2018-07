Danas je izbornik, a 1998. bio je kapetan 'tricolora' koji su osvojili naslov svjetskih prvaka

Prije 20 godina Didier Deschamps je kao kapetan predvodio francusku reprezentaciju do naslova svjetskog prvaka. Njegova je generacija na tom putu u polufinalu svladala Hrvatsku. U nedjelju će Deschamps na stadionu Lužnjiki imati priliku osvojiti naslov svjetskog prvaka kao izbornik, a i sada mu je posljednja prepreka - Hrvatska

Oba puta 'tricolorima' je na putu do krune stajala Hrvatska. Prije 20 godina Francuzi su slavili u polufinalu 2:1, a ovoga puta ih neki 'novi vatreni' čekaju u finalu.

'Hrvatska ima sjajne pojedince koji dugo igraju zajedno za reprezentaciju i do sada su uspjeli prevladati sve izazove', kazao je francuski strateg te posebno nahvalio hrvatskog kapetana Luku Modrića , istaknuvši kako je on igrač ogromne tehničke kvalitete:

'Modrić ne trči dovoljno? Ako tako mislite onda nismo gledali istog Modrića', kazao je Deschamps jednom francuskom novinaru pa nastavio:

'On je jako pokretljiv, ogromne tehničke kvalitete, ali i igračke inteligencije. On nije igrač kao Leo Messi i Eden Hazard koji igraju individualno, on igra drugačije, ali zna asistirati i može zabiti.'