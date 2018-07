Zvijezda francuske reprezentacije bez dlake na jeziku; misle li tako i njegovi suigrači?

Francuski veznjak Paul Pogba s velikim je poštovanjem govorio o hrvatskoj reprezentaciji uoči finala SP-a koje će igrati u nedjelju od 17 sati na moskovskom stadionu Lužnjiki...

'Možda neki misle da to znači da je Hrvatska došla do finala uz puno muke i problema, ali za mene je to znak da se radi o momčadi s puno talenta. Hrvati sigurno žele pobijediti u finalu i staviti zvjezdicu iznad reprezentativnog grba. Ja imam na dresu zvjezdicu, ali želio bih još jednu, koju sam ja osvojio', kazao je Pogba koji je jedan od pet najskupljih nogometaša u povijesti.

Veznjak francuske reprezentacije i Manchester Uniteda istaknuo je da je mentalitet ove francuske reprezentacije drugačiji, te da ne želi da im se ponovi situacija s Eura od prije dvije godine na kojem su bili domaćini

'Kad smo prije dvije godine na Euru u polufinalu dobili Njemačku (2:0) mislili smo da smo obavili većinu posla. I u finalnu utakmicu protiv Portugala ušli smo kao da smo već prvaci. To nam se više ne smije ponoviti. Naš plan je dobiti utakmicu, ali nismo favoriti u finalu', oprezan je Pogba.