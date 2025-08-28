Dinamo saznao sve potencijalne protivnike; evo tko mu prijeti, moguć i okršaj sa Zvezdom

Dinamo će biti jedini hrvatski klub u Europskoj ligi nakon što je Rijeka u uzvratnoj utakmici play-offa Europske lige izgubila u Solunu od PAOK-a 5:0.

Dinamo će biti u prvoj jakosnoj skupini u ždrijebu, a kompjutorski će mu biti dodijeljeno osam protivnika; po dva iz svake jakosne skupine. Točna satnica i raspored utakmica bit će poznati tijekom vikenda, ali najvjerojatnije u subotu. Prvo kolo na rasporedu je 24. rujna.

Klubovi iz iste zemlje ne mogu igrati međusobno, a jedan klub može igrati protiv najviše dva protivnika iz iste zemlje. Dinamo je samim plasmanom u Europsku ligu zaradio 4.32 milijuna eura. Svaka pobjeda donijet će mu 450.000 eura, remi 150.000 eura, a plasman među prvih osam u ligi donio bi mu dodatnih 600.000 eura.

Završi li između 9. i 16. mjesta dobit će 300.000 eura, a može zaraditi još jako puno iz marketinškog poola te ovisno o završnom plasmanu u ligi.

Plasman u play-off nokaut faze (šesnaestina finala) donosi još 300.000 eura. Plasman u osminu finala 1.75 milijuna eura, plasman u četvrtfinale 2.5 milijuna eura, plasman u polufinale 4.2 milijuna eura, finale sedam milijuna eura, a osvajanje dodatnih šest milijuna eura. Finale se igra 20. svibnja u Istanbulu.