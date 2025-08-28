gotovo je

Dinamo saznao sve potencijalne protivnike; evo tko mu prijeti, moguć i okršaj sa Zvezdom

S. M.

28.08.2025 u 22:14

NK Dinamo
NK Dinamo Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj
Bionic
Reading

Odigrane su sve utakmice play-offa Europske lige, a ždrijeb ligaške faze je u petak u 13 sati.

Dinamo će biti jedini hrvatski klub u Europskoj ligi nakon što je Rijeka u uzvratnoj utakmici play-offa Europske lige izgubila u Solunu od PAOK-a 5:0.

vezane vijesti

Dinamo će biti u prvoj jakosnoj skupini u ždrijebu, a kompjutorski će mu biti dodijeljeno osam protivnika; po dva iz svake jakosne skupine. Točna satnica i raspored utakmica bit će poznati tijekom vikenda, ali najvjerojatnije u subotu. Prvo kolo na rasporedu je 24. rujna.

Jakosne skupine Europske lige

  • Prva jakosna skupina: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, DINAMO, Betis, Salzburg, Aston Villa
  • Druga jakosna skupina: Fenerbahče, Braga, Crvena zvezda, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel-Aviv
  • Treća jakosna skupina: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorec, Nottingham Forest, Sturm, FCSB, Nice
  • Četvrta jakosna skupina: Bologna, Lech Poznan, Celta, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Utrecht, Go Ahead Eagles, Brann

Klubovi iz iste zemlje ne mogu igrati međusobno, a jedan klub može igrati protiv najviše dva protivnika iz iste zemlje. Dinamo je samim plasmanom u Europsku ligu zaradio 4.32 milijuna eura. Svaka pobjeda donijet će mu 450.000 eura, remi 150.000 eura, a plasman među prvih osam u ligi donio bi mu dodatnih 600.000 eura.

Završi li između 9. i 16. mjesta dobit će 300.000 eura, a može zaraditi još jako puno iz marketinškog poola te ovisno o završnom plasmanu u ligi.

Plasman u play-off nokaut faze (šesnaestina finala) donosi još 300.000 eura. Plasman u osminu finala 1.75 milijuna eura, plasman u četvrtfinale 2.5 milijuna eura, plasman u polufinale 4.2 milijuna eura, finale sedam milijuna eura, a osvajanje dodatnih šest milijuna eura. Finale se igra 20. svibnja u Istanbulu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
gotovo je

gotovo je

Dinamo saznao sve potencijalne protivnike; evo tko mu prijeti, moguć i okršaj sa Zvezdom
kakva utakmica

kakva utakmica

Šok za Dončića i Slovence! Hrvatski trener im nanio težak poraz na Eurobasketu
NAKON PETARDE

NAKON PETARDE

Đalović najavio dva velika posla Rijeke! Stiže Dalićev reprezentativac?

najpopularnije

Još vijesti