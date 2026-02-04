Dalić otpisuje jednog napadača za Svjetsko prvenstvo? 'Nažalost...'

Kako se sve brže približava početak Svjetskog prvenstva u nogometu, jedno od ključnih pitanja u hrvatskom taboru ostaje otvoreno: Tko će biti Dalićeva ‘špica’ za Mundijal? Izbornik Zlatko Dalić ima nekoliko imena na radaru, ali jasna hijerarhija još ne postoji – a profili napadača dodatno kompliciraju odluku.

U razgovoru za Večernji list, Dalić je otvoreno progovorio o stanju u napadu i objasnio zašto trenutačna rješenja nisu baš idealna za ono što Hrvatska traži.

Izbornik je naglasio kako njegove ranije izjave o potrebi za klasičnom špicom nisu bile kritika aktualnih reprezentativaca, nego realan pogled na strukturu momčadi.

‘Kada sam izjavio kako nam treba špica, nisam time želio nikoga podcijeniti. Evo, sada se pojavio Matanović, ušao je u prvih 11 Freiburga, daje golove, ali očekujem još veći njegov iskorak’, rekao je Dalić.

U istom dahu jasno je definirao problem: Hrvatska ima napadače – ali sličnog profila.

‘Međutim, Matanović, Musa i Budimir isti su profili špice, a mi trebamo i neku drugačiju vrstu napadača’, istaknuo je izbornik.

Engleska kao primjer: ‘Nećemo biti u njihovom šesnaestercu’

Dalić je posebno naglasio kako protiv najjačih reprezentacija Hrvatska mora igrati drugačije – i da klasični ‘sidraš’ tada nije rješenje.

‘Protiv Engleske nećemo biti u njihovu šesnaestercu, nećemo imati centarfora sidraša. Nama treba igrač koji ima sposobnost tranzicije, netko tko može pobjeći. Treba nam raznovrsnost’, objasnio je.

U tom kontekstu spomenuo je i Brunu Petkovića, koji bi mogao biti važna opcija – ako se vrati u pravu formu.

‘Nadam se da će se Petković vratiti u formu, pratit ćemo i njega. Musi još nije počela liga’, dodao je Dalić.

Gdje je Franjo Ivanović?

Jedno od imena koje se posljednjih mjeseci sve češće provlači kroz razgovore o reprezentaciji jest Franjo Ivanović. No, Dalić je po tom pitanju bio vrlo jasan – i prilično hladan. Na pitanje je li Ivanović prototip napadača kakvog traži, izbornik je odgovorio bez uljepšavanja:

‘Nažalost, on gotovo uopće ne igra u Benfici. Ulazi samo po par minuta.’

Franjo Ivanović ove sezone zasad teško dolazi do prostora u Benfici. Mladi napadač uglavnom ulazi s klupe i skuplja minute na kapaljku, što se jasno vidi i u brojkama. U svim natjecanjima upisao je 32 nastupa, ali većina njih bila je s klupe, uz ukupno šest pogodaka.

U portugalskom prvenstvu nastupio je u 15 utakmica i zabio tri gola, dok je ostatak učinka rasporedio kroz kupove i europske utakmice. Iako je dobio priliku i u Ligi prvaka, ondje nije uspio uhvatiti kontinuitet ni ozbiljniju minutažu.

Upravo je to, prema riječima Zlatka Dalića, ključni problem – profil možda odgovara onome što izbornik traži, ali bez redovite igre teško je očekivati ozbiljniju ulogu u reprezentaciji pred Svjetsko prvenstvo.