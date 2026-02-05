ep u rukometu

Dagur o pitanju koje sve zanima: Vidjet ćemo što će se dogoditi

S.Č.

05.02.2026 u 08:19

Dagur Sigurdsson
Dagur Sigurdsson Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Nakon napetosti i sukoba s EHF-om uoči polufinalne utakmice protiv Njemačke, izbornik Dagur Sigurdsson odlučio je povući crtu i fokus staviti na ono najvažnije – medalju i igrače.

Na dočeku reprezentacije u Zadru poslao je jasnu poruku, bez želje za daljnjim raspravama.

‘Ne želim previše govoriti o tomu. Rekao sam sve što sam imao, a sada ćemo vidjeti što će se dogoditi’, kratko je poručio Sigurdsson, dajući do znanja da ne želi produbljivati priču koja je obilježila završnicu prvenstva.

Umjesto toga, islandski stručnjak istaknuo je ono što smatra ključnim uspjehom – fokus momčadi u najtežim trenucima.

‘Najvažnije je da smo bili koncentrirani na svoj posao. Osvojiti ovu medalju bilo je nešto posebno, pogotovo nakon Svjetskog prvenstva u Zagrebu’, naglasio je izbornik.

Posebno je emotivno govorio o igračima i njihovom trudu, poručivši kako se njihov rad mora poštovati.

‘Moramo cijeniti trud igrača. Sretan sam zbog njih i zbog Hrvatske’, zaključio je Sigurdsson, čime je jasno dao do znanja da je, unatoč svim turbulencijama, sport i zajedništvo stavio ispred svega.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PREDSJEDNIK OTKRIO

PREDSJEDNIK OTKRIO

'Odbili smo Dinamovu ponudu za trenera'
TRAŽENA ROBA

TRAŽENA ROBA

Španjolci lansirali senzaciju: Barcelona za 10 milijuna eura dovodi napadača Vatrenih
PRIJELAZNI ROK

PRIJELAZNI ROK

Poruka iz Osijeka: 'Istina je, dobili smo Dinamovu ponudu...'

najpopularnije

Još vijesti