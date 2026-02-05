Dagur o pitanju koje sve zanima: Vidjet ćemo što će se dogoditi

Na dočeku reprezentacije u Zadru poslao je jasnu poruku, bez želje za daljnjim raspravama.

‘Ne želim previše govoriti o tomu. Rekao sam sve što sam imao, a sada ćemo vidjeti što će se dogoditi’, kratko je poručio Sigurdsson, dajući do znanja da ne želi produbljivati priču koja je obilježila završnicu prvenstva.

Umjesto toga, islandski stručnjak istaknuo je ono što smatra ključnim uspjehom – fokus momčadi u najtežim trenucima.

‘Najvažnije je da smo bili koncentrirani na svoj posao. Osvojiti ovu medalju bilo je nešto posebno, pogotovo nakon Svjetskog prvenstva u Zagrebu’, naglasio je izbornik.

Posebno je emotivno govorio o igračima i njihovom trudu, poručivši kako se njihov rad mora poštovati.

‘Moramo cijeniti trud igrača. Sretan sam zbog njih i zbog Hrvatske’, zaključio je Sigurdsson, čime je jasno dao do znanja da je, unatoč svim turbulencijama, sport i zajedništvo stavio ispred svega.