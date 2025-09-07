eurobasket

Čudesni Giannis nevjerojatnom partijom odveo Grke u četvrtfinale Eurobasketa

S.Č./Hina

07.09.2025 u 23:07

Giannis
Giannis Izvor: Licencirane fotografije / Autor: FIBA
Košarkaši Grčke zadnji su sudionici ovogodišnjeg Eurobasketa u Rigi, oni su u dvoboju osmine finala sa 84:79

Opet je sjajnu partiju u dresu Grčke pružio Giannis Antetokounmpo sa 37 koševa i 10 skokova, dok je Deni Avdija ubacio 23 za poraženi sastav.

Konačnih pet koševa razlike ne odaje pravo stanje stvari na terenu jer je Grčka vodila svo vrijeme iako je pogodila tek četiri od 25 pokušaja za tricu, u četvrtoj je četvrtini došla i do najvećih 14 koševa prednosti i njezina pobjeda niti u jednom trenutku nije dolazila u pitanje.

Grčka će u utorak u četvrtfinalu igrati protiv Litve koja je u subotu izbacila domaćina Latviju s 88:79.

