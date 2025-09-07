Čudesni Giannis nevjerojatnom partijom odveo Grke u četvrtfinale Eurobasketa

Opet je sjajnu partiju u dresu Grčke pružio Giannis Antetokounmpo sa 37 koševa i 10 skokova, dok je Deni Avdija ubacio 23 za poraženi sastav.

Konačnih pet koševa razlike ne odaje pravo stanje stvari na terenu jer je Grčka vodila svo vrijeme iako je pogodila tek četiri od 25 pokušaja za tricu, u četvrtoj je četvrtini došla i do najvećih 14 koševa prednosti i njezina pobjeda niti u jednom trenutku nije dolazila u pitanje.

Grčka će u utorak u četvrtfinalu igrati protiv Litve koja je u subotu izbacila domaćina Latviju s 88:79.