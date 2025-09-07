Povijesnom partijom Dončić odveo Sloveniju u četvrtfinale, a onda zabrinuo cijelu naciju: 'Boli me dosta!'

Junak dvoboja bio je Luka Dončić, zvijezda Los Angeles Lakersa, koji je postigao čak 42 poena. 30 u prvom poluvremenu, a čak 22 u prvoj četvrtini.

‘Bilo je teško, vrlo fizički zahtjevna utakmica. Znamo da Italija ima mnogo aduta, ali na kraju smo izdržali. Mislim da momci igraju sjajno. Ovdje svi ili gubimo ili pobjeđujemo zajedno, nema pojedinaca. Svaka čast svima, svatko igra za tim’, rekao je Dončić nakon susreta.



Na kraju prve četvrtine postalo je jasno da Dončić osjeća određene poteškoće. ‘Da, boli me dosta. Sad moram na terapije, ali bit će dobro’, priznao je Slovenac.



U četvrtfinalu Sloveniju čeka ogroman izazov – aktualni svjetski prvak Njemačka.



‘Od početka, kao što sam rekao prije prvenstva – mi vjerujemo i idemo dalje. Znamo da nas očekuje vrlo težak meč protiv Njemačke, ali dat ćemo sve od sebe’, poručio je Dončić.



Objasnio je i što čini razliku u igri ‘zmajčeka’: ‘Svi igramo zajedno i dobro se slažemo. Kemija je vrhunska. Normalno, ponekad se posvađamo, ali to je dio sporta. Na terenu želimo samo pomagati jedni drugima. Još jednom, svaka čast momcima. Stvarno svaka čast’, zaključio je Dončić.