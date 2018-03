Cro Cop izgubio živce nakon pitanja voditelja: Zlo mi je od svega toga!

Hrvatski borac Mirko Filipović Cro Cop i Roy Nelson za 25. svibnja imaju dogovorenu borbu na Bellator 200 priredbi u Londonu

Međutim, Mirko Filipović vrlo je jasno objasnio što misli o svemu, a sve to u emisiji 'The MMA Hour’ koju vodi Ariel Helwani.



'Suspendirali su me na dvije godine nakon negativnog testa. Neki borci koriste anabolike i steroide i dobili su šest mjeseci do godine dana suspenzije. A mene su kaznili dvije, za ništa. Znate zašto? UFC je tek potpisao s USADA-om i očito su trebali veliko ime, a uhvatili su krivog čovjeka. Toliko sam puta ispričao ovu priču, zlo mi je od nje. Ne shvaćam zašto se sada bune, a prije dvije godine nitko nije rekao ništa? Bellator ne koristi USADA-u, ovu borbu pratit će Moheganska komisija i nemam ništa protiv testiranja', objasnio je Cro Cop, a njegove odgovore možete čuti na 3:06.00.



A kako bi cijelu priču raspletljao, Filipović je poručio kako šef USADA-ine komisije dolazi u Zagreb kako bi osobno testirao Mirka Filipovića.



Na kraju se osvrnuo i na Nelsonove prozivke.



'Mrzim takaj stil govora. Ali ako Nelson želi, tu sam. Mislim da bi morao manje pričati, a više misliti o borbi koji ga čeka. Znam da takvi razgovori privlače pažnju, ali to nije moj stil! Ne ljutim se, ali želim odgovoriti Nelsonu zbog ljudi koji prate moju karijeru. Testirali su me na doping toliko puta do sada, a sad se on najednom brine?! Nikad se nisam dopingirao, i objasnio sam što se dogodilo s USADA-om. Bio sam im savršena žrtva. Obožavam ovaj sport, cijeli život sam mu posvetio, a jedini suplement koji koristim je krvavi trening'.