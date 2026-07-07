Cristiano Ronaldo iznenadio nakon ispadanja: 'Ima vremena za odluke...'

Kako piše AS , Ronaldo je nakon utakmice izašao pred medije i pokušao objasniti kako se osjeća nakon kraja priče koja je trajala dva desetljeća.

Od Njemačke 2006. do Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika 2026. prošlo je punih 20 godina. Ronaldo je u tom razdoblju odigrao 27 utakmica na svjetskim prvenstvima, zabio 11 golova i postao simbol jedne od najvećih reprezentativnih karijera u povijesti nogometa. No završilo je bolno - porazom od velikog susjeda, uz suze i priznanje španjolskih igrača.

'Odlazim mirne savjesti'

Portugal je ispao porazom 1:0, a Ronaldo je priznao da ga je takav kraj pogodio. Ipak, tvrdi da nema zbog čega žaliti kada je riječ o vlastitom odnosu prema reprezentaciji.

'Tužan sam jer ovako odlazimo sa Svjetskog prvenstva. Kao što sam rekao jučer, dao sam sve i odlazim mirne savjesti. To je život nogometaša. Treba nastaviti dalje. Bio je to moj posljednji Mundijal, da. Ali o svemu ostalom ima vremena razmišljati, biti s obitelji i ne davati takve odluke vruće glave', rekao je Ronaldo, koji i dalje očito ne misli odustati od reprezentacije.

Ronaldo se od Mundijala oprostio između suza i poštovanja suparnika. AS navodi da su mu španjolski igrači, predvođeni Lamineom Yamalom, iskazali priznanje nakon posljednjeg zvižduka. Bio je to trenutak u kojem je rivalstvo nakratko nestalo, a ostalo je samo poštovanje prema igraču koji je 20 godina obilježavao svjetska prvenstva.

O samoj utakmici Ronaldo je govorio smireno. Nije tražio izgovore, nego je naglasio koliko je susret bio izjednačen.

'Bila je to vrlo izjednačena utakmica, mogla je otići na bilo koju stranu. Španjolska je imala tu malu dozu sreće. Ali to je nogomet. Mislim da je općenito bila vrlo borbena utakmica', poručio je.

Portugal je imao svoje trenutke, posebno gredu Nuna Mendesa u prvom poluvremenu, ali Španjolska je u završnici pronašla put do gola. Merino je ušao s klupe i u prvoj minuti nadoknade pogodio za prolazak, dok je Portugal ostao bez pravog odgovora.

'Euro 2016. ima istu dimenziju kao Svjetsko prvenstvo'

Ronaldo je nakon utakmice govorio i o nasljeđu koje ostavlja u portugalskom dresu. Na pitanje kako će se probuditi nakon ovog poraza, odgovorio je da će se probuditi isto kao i dan prije - mirne savjesti.

'Probudit ću se isto kao i danas, mirne savjesti. Dao sam najbolje od sebe, osvojio sam tri trofeja s Portugalom. Naslov iz 2016. ima istu dimenziju kao Svjetsko prvenstvo', rekao je Ronaldo.

Ta rečenica posebno je važna. Ronaldo je s Portugalom osvojio Europsko prvenstvo 2016., a taj trofej i dalje smatra vrhuncem reprezentativne karijere, ravnim svjetskom naslovu po važnosti za njegovu zemlju.

Ipak, Svjetsko prvenstvo ostaje jedini veliki trofej koji mu je izmaknuo. Pokušavao je pet puta, od 2006. do 2026., ali Portugal nikada nije došao do kraja. Najbliže je bio na početku njegove mundijalske priče, 2006. u Njemačkoj, kada je završio četvrti.