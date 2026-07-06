'Čovjek je izbacio Hrvatsku, a onda zbog Ronalda...': Legenda poručila: 'Ubio si ovu reprezentaciju'

Nakon poraza od Španjolske 1:0 u osmini finala, golom Mikela Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade, najžešći je bio Chris Sutton. Bivši engleski napadač i analitičar BBC Radio 5 Livea najprije je brutalno napao izbornika Roberta Martíneza zbog toga što nije koristio Gonçala Ramosa, a zatim otišao i korak dalje.

Sutton smatra da portugalski igrači to nikada neće javno reći, ali da bi mnogi od njih s terena mogli otići s istom mišlju: Ronaldo ih je koštao turnira.

'Ronaldo, ti si razlog zašto smo ispali'

Portugal je protiv Španjolske dugo bio bez pravog rješenja u završnici. Imao je trenutke opasnosti, Nuno Mendes pogodio je gredu u prvom poluvremenu, ali momčad s toliko napadačkog talenta ostavila je dojam reprezentacije koja je zarobljena između prošlosti i sadašnjosti.

Sutton je upravo tu vidio najveći problem.

'Portugalski igrači to neće reći, ali puno njih vjerojatno odlazi s terena misleći: Ronaldo, ubio si nas na ovom turniru, ti si razlog zašto smo ispali, ti si razlog zašto smo se mučili u zadnjoj trećini', rekao je Sutton.

To je najteža kritika izrečena nakon portugalskog ispadanja. Ne samo zato što udara na Ronalda, nego zato što otvara pitanje koje Portugal prati već neko vrijeme: Može li reprezentacija s toliko klase igrati slobodno dok se sve i dalje vrti oko jednog čovjeka?

Ramos zabio Hrvatskoj, pa protiv Španjolske nije dobio ni minutu

Suttonu je posebno nevjerojatno bilo to što Gonçalo Ramos nije dobio ni minutu protiv Španjolske. Riječ je o napadaču koji je ranije na turniru zabio pobjednički gol protiv Hrvatske, ali u najvažnijoj utakmici Portugala ostao je na klupi.

'Gonçalo Ramos zabio je pobjednički gol protiv Hrvatske i nije dobio ni minutu', poručio je Sutton.

Potom je ipak ostavio prostor za mogućnost da postoji razlog koji javnost još ne zna.

'Možda je ozlijeđen i to ćemo saznati kasnije, pa ću dignuti ruke i reći da sam bio u krivu', dodao je.

No ako Ramos nije bio ozlijeđen, tada je odluka Roberta Martíneza još teže objašnjiva. Portugal je u utakmici protiv Španjolske trebao energiju, svježinu i napadača koji može napasti prostor. Umjesto toga, Martínez je ostao vjeran Ronaldu do kraja.