Ibrahimović: Ludo je što je taj čovjek mogao. Ovo je tužan trenutak...

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Ibrahimović: Ludo je što je taj čovjek mogao. Ovo je tužan trenutak...

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 07.07.2026 00:56
  • Objavljeno 07.07.2026 u 00:56
Zlatan Ibrahimović
Zlatan Ibrahimović Izvor: Screenshot / Autor: FOX
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Zlatan Ibrahimović čitavo Svjetsko prvenstvo oduševljava komentarima na američkoj televiziji FOX.

Brazilci su u u osmini finala izgubili od Norveške 2:1 i tako, po njihovom mišljenju, prerano ispali s turnira.

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Neymar je u duboko u sudačkoj nadoknadi iz penala smanjio rezultat, ali je bilo prekasno. Velikom brazilskom igraču to je bio zadnji nastup za reprezentaciju nakon čega je u suzama otišao s terena.

'Pamtit će ga kao velikog nogometaša koji je došao u Europu, a prije nego što je došao u Europu radio je svoje stvari u Brazilu. U Barceloni je bio dobar. U PSG-u je bio dobar', rekao je Ibrahimović i dodao:

'Mislim da će ljudi reći i da je mogao napraviti više nego što jest jer su ljudi željeli da osvoji Zlatnu loptu, a nije je osvojio. Ali nevjerojatan talent, nevjerojatan igrač i vještine koje je imao bile su lude. Tužan trenutak za brazilski nogomet.'

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