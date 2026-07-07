Ibrahimović: Ludo je što je taj čovjek mogao. Ovo je tužan trenutak...

Brazilci su u u osmini finala izgubili od Norveške 2:1 i tako, po njihovom mišljenju, prerano ispali s turnira.

Neymar je u duboko u sudačkoj nadoknadi iz penala smanjio rezultat, ali je bilo prekasno. Velikom brazilskom igraču to je bio zadnji nastup za reprezentaciju nakon čega je u suzama otišao s terena.

'Pamtit će ga kao velikog nogometaša koji je došao u Europu, a prije nego što je došao u Europu radio je svoje stvari u Brazilu. U Barceloni je bio dobar. U PSG-u je bio dobar', rekao je Ibrahimović i dodao:

'Mislim da će ljudi reći i da je mogao napraviti više nego što jest jer su ljudi željeli da osvoji Zlatnu loptu, a nije je osvojio. Ali nevjerojatan talent, nevjerojatan igrač i vještine koje je imao bile su lude. Tužan trenutak za brazilski nogomet.'