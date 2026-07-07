Zvijezda Španjolske: Ispričavam se zbog onog što sam napravio na kraju utakmice

Jedini gol na utakmici zabio je Mikel Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade i tako odveo Španjolsku u četvrtfinale.

Portugal je, osim grede Nuna Mendesa iz 41. minute, bio uglavnom bezopasan sve do sudačke nadoknade. U njoj je, nakon što je Španjolska povela, Bernardo Silva imao jako dobru šansu za 1:1, ali je glavom pucao preko gola.

Nakon što je Bernardo promašio, Rodri je to burno proslavio i rugao se suigraču iz Manchester Cityja što Portugalac nije najbolje primio. Unio se Rodriju u lice, a veći sukob spriječio je španjolski golman Unai Simon.

Rodri je pokušao zagrliti Bernarda, ali mu to nije pošlo za rukom, a nakon utakmice mu se javno ispričao.

'Žao mi je, pogriješio sam. Ispričavam se Bernardu, nije to bilo u redu', rekao je Španjolac.