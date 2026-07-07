Legenda prizvala potpuni kaos: 'Želim da Balogun zabije pobjednički gol Belgiji. To bi tek raznijelo FIFA-u'

Skandal oko Folarina Baloguna iz sata u sat postaje sve bizarniji. FIFA je najprije američkom napadaču uvjetno odgodila suspenziju nakon izravnog crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine, čime mu je omogućila nastup protiv Belgije, a sada ga je - zbog istog tog crvenog kartona - kaznila s 40.000 dolara.

Prema informacijama koje je objavio novinar Rob Harris, pola kazne trebao bi platiti Američki nogometni savez. Taj detalj dodatno je zapalio ionako golemi skandal, jer se sada otvara jednostavno pitanje: Ako je odluka bila toliko sporna da Balogun ne mora odraditi suspenziju, zašto se onda plaća kazna?

Upravo je to pitanje, na svoj način, postavio Jamie Carragher. Legendarni igrač Liverpoola i bivši engleski reprezentativac na društvenim je mrežama reagirao na najnoviji obrat i ismijao FIFA-inu logiku. Carragher: Ovo iz sata u sat postaje sve bizarnije Carragher nije skrivao koliko mu je cijela situacija nevjerojatna. 'Ovo iz sata u sat postaje sve bizarnije. Čemu kazna ako to nije bio crveni karton?', napisao je Carragher, označivši službeni profil FIFA-e. Zatim je otišao i korak dalje. Iako razumije zašto će mnogi sada navijati za Belgiju, Carragher je priznao da ga dio njega želi vidjeti još veći kaos. 'Potpuno razumijem da će većina ljudi sada htjeti da Belgija prođe, ali dio mene želi da Balogun zabije pobjednički gol za SAD kako bi ovo još jače eksplodiralo za Infantina', dodao je Carragher.

This is getting more bizarre every hour 🤯😂

What’s the fine for if it wasn’t a red card @FIFAcom 👀



I totally get most people will want Belguim to get through now, but part of me wants Balogun to get the winner for @USMNT so this blows up even bigger for Infantino! https://t.co/T4aJIiI9K6 — Jamie Carragher (@Carra23) July 6, 2026