Legenda prizvala potpuni kaos: 'Želim da Balogun zabije pobjednički gol Belgiji. To bi tek raznijelo FIFA-u'

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Skandal oko Folarina Baloguna iz sata u sat postaje sve bizarniji. FIFA je najprije američkom napadaču uvjetno odgodila suspenziju nakon izravnog crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine, čime mu je omogućila nastup protiv Belgije, a sada ga je - zbog istog tog crvenog kartona - kaznila s 40.000 dolara.
Prema informacijama koje je objavio novinar Rob Harris, pola kazne trebao bi platiti Američki nogometni savez. Taj detalj dodatno je zapalio ionako golemi skandal, jer se sada otvara jednostavno pitanje: Ako je odluka bila toliko sporna da Balogun ne mora odraditi suspenziju, zašto se onda plaća kazna?
Upravo je to pitanje, na svoj način, postavio Jamie Carragher. Legendarni igrač Liverpoola i bivši engleski reprezentativac na društvenim je mrežama reagirao na najnoviji obrat i ismijao FIFA-inu logiku.
Carragher: Ovo iz sata u sat postaje sve bizarnije
Carragher nije skrivao koliko mu je cijela situacija nevjerojatna.
'Ovo iz sata u sat postaje sve bizarnije. Čemu kazna ako to nije bio crveni karton?', napisao je Carragher, označivši službeni profil FIFA-e.
Zatim je otišao i korak dalje. Iako razumije zašto će mnogi sada navijati za Belgiju, Carragher je priznao da ga dio njega želi vidjeti još veći kaos.
'Potpuno razumijem da će većina ljudi sada htjeti da Belgija prođe, ali dio mene želi da Balogun zabije pobjednički gol za SAD kako bi ovo još jače eksplodiralo za Infantina', dodao je Carragher.
To je možda i najbolji opis atmosfere oko slučaja Balogun. Više se ne raspravlja samo o jednom crvenom kartonu, nego o dosljednosti pravila, pritisku politike, autoritetu FIFA-e i tome što uopće znači automatska suspenzija na Svjetskom prvenstvu.
FIFA sama sebi zakomplicirala život
Balogun je protiv BiH dobio izravni crveni karton nakon VAR provjere. Prema standardnom tumačenju pravila, to je značilo automatsku suspenziju za sljedeću utakmicu. No FIFA se pozvala na članak 27 Disciplinskog pravilnika i odgodila izvršenje kazne na probni rok od godinu dana.
To je izazvalo bijes Belgije, koja će protiv SAD-a igrati osminu finala. Belgijski savez žalio se na odluku, ali je FIFA žalbu odbacila kao nedopuštenu, uz obrazloženje da Belgija nije bila stranka u izvornom disciplinskom postupku.
Belgijski mediji, među njima i Nieuwsblad, otvoreno se pitaju kako je Balogunov crveni karton 'odjednom nestao'. Nakon Belgijaca oglasili su se i Švicarci, čiji je savez poručio da im je odluka FIFA-e nerazumljiva i da otvara pitanja o autoritetu sudaca, VAR-u i vjerodostojnosti natjecanja.
Trump, Infantino i kazna koja sve čini još čudnijim
Cijeli slučaj dodatno je eksplodirao nakon što je Donald Trump priznao da je osobno zvao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i tražio da se Balogunov crveni karton ponovno pogleda. Infantino je razgovor potvrdio, ali tvrdi da FIFA-ina pravosudna tijela djeluju neovisno.
Sada je stigao novi sloj priče: Balogun može igrati, ali mora platiti kaznu. Upravo zato Carragherova reakcija toliko odjekuje. Jer pogađa u srž nelogičnosti koja muči mnoge: Ako je prekršaj dovoljno ozbiljan za novčanu kaznu, zašto nije dovoljno ozbiljan za automatsku suspenziju?
FIFA će se vjerojatno braniti pravilnikom i tvrdnjom da kazna nije poništena, nego samo uvjetno odgođena. No u javnosti to zvuči kao pravna akrobacija koja ne rješava problem, nego ga povećava.
Balogun će, ako ne bude novog obrata, moći igrati protiv Belgije. A ako se dogodi ono što je Carragher polušaljivo prizvao - da zabije pobjednički gol za SAD - skandal bi zaista mogao eksplodirati do kraja.