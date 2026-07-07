'Cirkus užasa Roberta Martineza. Cristiano, ne želimo te ubiti, ali dosta je'

A Bola je u komentaru nakon ispadanja otišla najdalje. Pod naslovom 'Cristiano Ronaldo: Ne želimo te ubiti, ali dosta je', portugalski list piše da je obavezno jednom zauvijek zatvoriti ciklus kapetana koji je, kako navode, trajao puno dulje nego što je trebao.

To je izravna referenca na Ronaldovu raniju izjavu da ga '23 godine pokušavaju ubiti'. No ovaj put poruka iz Portugala nije došla iz inata ni nepoštovanja prema njegovoj karijeri, nego iz osjećaja da reprezentacija više ne može biti zarobljena statusom jednog čovjeka.

'Cirkus užasa' Roberta Martíneza

A Bola posebno žestoko napada Roberta Martíneza i njegovu odluku da protiv Španjolske ni minutu ne da Gonçalu Ramosu. Portugal je u drugom poluvremenu sve više padao, Španjolska ga je gurala prema vlastitom golu, ali napadač koji je ranije na turniru zabio pobjednički gol protiv Hrvatske ostao je na klupi.

Za portugalski list to je bio simbol svega što nije valjalo.

'Ne uvesti Gonçala Ramosa u utakmici u kojoj je Španjolska u drugom poluvremenu sve više gurala Portugal unatrag bila je trešnja na vrhu torte cirkusa užasa Roberta Martíneza', piše A Bola.

Navode i da Ramos u utakmicama svjetskih prvenstava ima odličan učinak - gol ili asistenciju svakih 37 minuta na terenu - pa se pitaju što bi se dogodilo da je u Arlingtonu dobio priliku, posebno u završnici kada je Portugal tražio gol za produžetak.

Upravo zato ispadanje od Španjolske u Portugalu ne vide samo kao poraz od europskog prvaka. Vide ga kao posljedicu straha, podilaženja hijerarhiji i nemogućnosti izbornika da donese najteže odluke.

'Portugal je s Martínezom bio precijenjen i plašljiv'

A Bola piše da je Portugal pod Martínezom cijelo vrijeme bio reprezentacija koja je izgledala bolje na papiru nego na terenu. Individualna kvaliteta bila je golema, očekivanja još veća, ali momčad nikada nije potpuno profunkcionirala.

'Uz Martíneza, Portugal je uvijek bio precijenjena i plašljiva reprezentacija', navodi A Bola.

Posebno ističu da su već ranije utakmice na turniru, protiv DR Konga i Kolumbije, pokazale da Portugal ne radi kao momčad. Talenta nije nedostajalo, ali strukture, hrabrosti i jasne ideje jest.

Najveći problem, prema tom komentaru, bio je Martínezov strah da dira status Cristiana Ronalda i Brune Fernandesa. A Bola piše da je opsesija očuvanjem Ronaldova statusa sada ostavila Portugal 'u suzama'.

Ronaldo mora napraviti korak u stranu

Najosjetljiviji dio komentara odnosi se na Ronalda. Portugalski list naglašava da nitko ne briše njegovu veličinu ni ono što je napravio za reprezentaciju, ali tvrdi da je ciklus završen.

Ronaldo je najveće ime u povijesti portugalskog nogometa, simbol jedne ere i igrač koji je reprezentaciju podigao na globalnu razinu. No upravo zato je ovaj trenutak toliko težak. Jer pitanje više nije što je Ronaldo bio, nego koliko Portugal danas može s njim kao nedodirljivim starterom.

A Bola piše da je vrijeme da Ronaldo napravi korak u stranu, jer je već jasno da mu ego ne dopušta ulogu pričuve igraču koji u ovom trenutku može dati više.

U tekstu se posebno naglašava da će zauvijek ostati nepoznato kako bi ovaj Mundijal izgledao bez 'bolesne obaveze' da Ronaldo bude na terenu od prve do zadnje minute.

Jorge Jesus kao početak novog potresa

A Bola navodi da će se Martínezov ciklus, srećom po Portugal, završiti 'bez sjaja i slave', a kao mogućeg nasljednika spominje Jorgea Jesusa. Njegov dolazak, smatraju, mora biti početak velikog potresa u reprezentaciji.

Ne samo na klupi, nego i na terenu.

Portugal ima generaciju punu igrača koji su u svojim klubovima među najboljima na svijetu. Ima vezni red, krila, napadače i širinu kakvu malo koja reprezentacija može ponuditi. Ali sve to, pišu Portugalci, ne vrijedi dovoljno ako reprezentacija ostane taoc starih odnosa, statusa i straha od najtežih rezova.

Poraz od Španjolske otvorio je ranu koja se više ne može zatvoriti frazama o ponosu i srcu. Martínez je nakon utakmice tvrdio da je Portugal odigrao najbolju utakmicu na turniru i da je zaslužio produžetke. Portugalska javnost, barem po tonu A Bole, više nema strpljenja za takva objašnjenja.

Španjolska ide dalje. Portugal se vraća kući. A Cristiano Ronaldo, prvi put možda i najglasnije u portugalskom javnom prostoru, suočen je s porukom koju do sada gotovo nitko nije želio izgovoriti tako izravno: Nitko ne želi izbrisati tvoju veličinu, ali reprezentacija mora dalje.