Cristiano Ronaldo napušta Juventus zbog plaće kakva u sportu još nikada nije viđena!

Španjolski sportski list Don Balon donosi pomalo nevjerojatnu priču u kojoj je glavni junak Cristiano Ronaldo, Portugalac koji se, prema njihovim informacijama, nema namjeru na duže vrijeme vezati uz Juventus

Otkada je preko noći napustio Real Madrid, iako do danas nije poznat glavni razlog za to, Cristiano Ronaldo zaludio je navijače Juventusa. No španjolski sportski list Don Balon doznaje kako je sve to bio dio njegova plana da nakon sezone, dvije napusti Juventus (službeno ga ugovor veže do ljeta 2022. godine!) te nakon toga krene u bogate Ujedinjene Arapske Emirate, u kojima ima u planu završiti igračku karijeru. Naravno, u cijeloj priči također je važno napomenuti kako bi mu plaća, koja trenutačno iznosi oko 30 milijuna eura godišnje, bila barem dvostruko veća kod bogatih Arapa. Očito je to dovoljno dobar razlog za novi izazov.