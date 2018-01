Cleveland zamalo ispustio 23 koša protiv Orlanda i sve boljeg Hezonje

Dario Šarić je sinoć sa svojim Philadelphia 76ersima upisao pobjedu nad Boston Celticsima, Orlando Magic Marija Hezonje je izgubio od Cleveland Cavaliersa iako su uspjeli nadoknaditi zaostatak od čak 23 koša, a Indiana Pacers su izgubili od Portland Trail Blazersa

Philadelphia 76ers su sa 89-80 bili bolji od Boston Celticsa, a do pobjede ih je vodio Joeol Embiid sa 26 pogodaka i 16 skokova.

Cleveland Cavaliers su sa 104:103 slavili protiv Orlanda koji je uspio nadoknaditi zaostatak od 23 koša iz druge četvrtine da bi preuzeo kontrolu u trećoj i imao je zadnji napad. Koš za vodstvo Orlanda od 103-102 zabio je Mack. No, onda su suci 11,2 sekunde prije kraja dosudili prekršaj na Isaiahu Thomasu koji je bio precizan s linije slobodnih bacanja. U napadu koji je uslijedio nakon toga Elfird Peyton nije uspio pogoditi koš za Magic.

Indiana Pacerse Bogdana Bogdanovića su sa 100-86 porazili Portland Traila Blazersi, a hrvatski je reprezentativac odigrao 25 minuta i u tom je vremenu zabio osam koševa (šut iz igre 3/10, trice 1/4) i upisao četiri skoka.

Nešto više od minute prije kraja treće četvrtine, Indiana je vodila 74-68. No, od tog trenutka do devet minute zadnje četvrtine Portland je napravio seriju od 14-0 za vodstvo od 82-74 koje nije ispustio do kraja.

Victor Oladipo i Darren Collison su svaki zabili po 23 koša za Indianu, a kod Portlanda najbolji je bio Damian Lillard sa 26 pogodaka i osam asistencija.