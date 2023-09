Čita li Ancelotti španjolske novine? Možda bi trebao, jer evo što pišu o Modriću

Baš kao i komplimenti koje je dobio Luka Modrić od španjolskih medija.

Marca je Modrića proglasila igračem utakmice te mu dala ocjenu 9, a ovo su napisali o njegovoj igri:

'Hrvatu sezona sigurno nije počela kako je mislio. No, čim se opet čuje himna Lige prvaka, on se vraća na travnjak. Bio je dobro pozicioniran između linija, distribuirao je lopte na način na koji samo on vidi. Tijekom drugog poluvremena imao je ogroman broj uspješnih dodavanja', piše Marca.