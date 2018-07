Ćiro poludio zbog 'slučaja Dalić' i predložio drastične mjere: Identificirati i odstraniti...

Miroslav Blažević dao je svoje mišljenje o mogućem odlasku (ili ostanku) Zlatka Dalića s klupe hrvatske nogometne reprezentacije

'Ali njegova povezanost s igračima, gdje je on najzaslužniji što su postali jedna obitelj, mislim da rijetko koji izbornik može postići takvu vrstu odnosa sa svijetom kojeg malo tko pozna, jer nogometaši su osobit svijet.'

'Moram reći da Dalića savršeno dobro poznajem, on je jedan previše pravičan čovjek da bi mogao tolerirati nepravdu. Činjenica je da su ga prodrmali u trenutku kada su to najmanje smjeli, a onda se dogodio incident i više njih zbog kojih je odlučio otići nakon SP-a', rekao je za RTL Ćiro te nastavio:

'Mislim da bi to bila velika nepravda, rekao bih hendikep za hrvatski nogomet u cijelosti, kada bi jedan takav čovjek pedagog, patriot, znalac, otišao. Dugo smo ga čekali, 20 godina mi nismo ništa napravili i sada je došao on i odjednom više nije dobar.'

Oni koji su krivci za takvo stanje treba maknuti.

'Pa tko su ti ljudi, ja mislim da bi njih trebalo identificirati i odstraniti, jer bi bilo paradoksalno da sad onaj tko je to stvorio ode. Do toga ne smije doći i oni koji su najodgovorniji, a to je Vlada, mora raščistiti ovu prljavu situaciju koja je Dalića napravila nesretnim, a i sve njegove pobornike koji su mu s razlogom dali povjerenje, simpatije i ljubav.'