Cijeli svijet je oduševljen Lukom Dončićem, ali legendarni Shaquille O'Neal nije impresioniran; ove njegove riječi će itekako odjeknuti

Dok cijeli svijet hvali Luku Dončića, ima i onih koji nisu toliko oduševljeni, a među njima je i legendarni Shaquille O'Neal

Među onima koji nisu oduševljeni je i legendarni Shaquille O'Neal koji danas radi kao komentator. Shaq je rekao da ne želi biti dio hypea oko Dončića, na što mu je kolega Charles Barkley odgovorio da se tako postavlja samo zato što ga iritira da su svi zaluđeni Slovencem. Legendarni O'Neal je to demantirao i pojasnio svoj stav.

'To nije istina. Samo poručujem ljudima da malo smanje doživljaj oko Dončića. Slušajte, on je sjajan igrač, ali sve što radi sam već vidio puno puta od ostalih zvijezda. Vidio sam već takvog igrača, a on se zove Steph Curry. Vidio sam već takvog igrača, zove se James Harden, Sve što je Dončić sada napravio sam prošli tjedan vidio od igrača koji se zove Damian Lillard. Zato kažem da malo smanjite oduševljenje Dončićem. To je sve', poručio je O'Neal.