Cedevita jedva srušila Megu uz očajan šut za tricu; Cibona pala kod Partizana

Košarkaši Cedevite u susretu su 17. kola regionalne ABA lige u neizvjesnoj završnici uspjeli svladati Mega Bemax sa 75-73 (19-14, 14-19, 18-24, 24-16).

Cedevita je do pobjede protiv Mege stigla usprkos katastrofalnoj šuterskoj večeri, pogodila je samo četiri od 27 pokušaja za tricu, ostvarivši preokret u posljednjoj četvrtini. Gosti iz Sremske Mitrovice su u 28. minuti imali 10 koševa prednosti 855-45), no tada je Andrija Stipanović uspio poentirati uz dodatno slobodno bacanje nakon skoka u napadu, da bi Damir Markota u sljedećem napadu pogodio jednu od rijetkih trica za smanjenje na 55-51.

Cherry je tricom i ulazom uz dodatno slobodno bacanje odveo Cedevitu do prednosti 74-68 minutu i pol prije kraja. No, uzvratio je Bitadze koji je dvicom i tricom smanjio na 74-73 17.5 sekundi prije isteka vremena. Markota je potom pogodio jedno od dva slobodna bacanja pa su gosti imali priliku u posljednjem napadu izboriti produžetak. Srećom po Cedevitu, Rebić je zakomplicirao situaciju i potom doveo Lazića u vrlo tešku situaciju te je potonji promašio težak šut sa šest metara.

Košarkaši Cibone u susretu su 17. kola regionalne ABA lige izgubili u Beogradu od Partizana sa 69-80 (17-17, 26-23, 16-21, 10-19).

Cibona se u Beogradu dobro držala gotovo pune tri četvrtine, no u posljednjih 10 minuta još jednom je do izražaja došla najveća boljka zagrebačkog sastava ove sezone, a to je premalen broj kvalitetnih igrača. Kada se starteri umore, u završnici im ponestaje svježine, a to rezultira suparnikovim odvajanjem.

Marko Tomas sa 22 i Luka Žorić sa 15 koševa bili su najučinkovitiji kod Cibone, dok su Novica Veličković sa 23 i Nigel Williams-Goss sa 13 ubačaja predvodili Partizan.

Cibona je pala na omjer pobjeda i poraza 6-11, dok je Partizan na 9-8.