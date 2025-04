Carevića naljutilo pitanje nakon pobjede protiv Dinama: 'Ljute me te stvari...'

Ovom pobjedom Carević je pomogao i "svom" Hajduku...

'Ljute me te stvari. Previše se to apostrofira. Mi ne igramo ni za koga. Pobijedili smo ovdje Hajduk, sad pobijedili Dinamo. S Rijekom smo igrali 0-0, na Poljudu smo bili sjajni pa ipak izgubili... Ovo su momci koji se bore za svoju egzistenciju jer je sigurno u Gorici neće osigurati. To je jedini cilj, to je naš put. Daj bože da ostanemo u ligi. Sad smo sedmi, to super izgleda, ali... Izgubiš jednu utakmicu, padneš dolje... Toliko je izjednačena liga... Nijedan favorit tek tako ne može unaprijed upisati tri boda, vidite to svaki vikend. Ove "manje momčadi" redovito osvajaju bodove.'