Carević: Od igrača s klupe nešto očekuješ, a oni ne donesu ništa i još su uvrijeđeni jer ne igraju

'Igrali smo egal do njihovog drugoga gola. Dotad je utakmica mogla otići i na našu stranu, ali primamo golove na stvarno glup način. Poklanjamo golove, a tako je teško doći do pozitivnog rezultata. Od zamjena s klupe očekuješ da donesu energiju, a one ne donesu ništa i još su uvrijeđeni jer ne igraju. To je moj dugoročni problem i ja ću ga riješiti. Boli me jer poklanjamo", rekao je Carević i dodao:

'Ako već ne možemo pobijediti, zadržimo barem bod, svaki je bitan u borbi za ostanak. Moramo u potpuni remont ekipe, karakterno i kvalitativno. Nedostaje karaktera, rekao sam nakon utakmice, kad nemaš kvalitetu na nekim pozicijama, moraš to kompenzirati karakterom i voljnim momentom, ali mi nemamo ni to'.