Bruno Petković nahvalio dinamovca: 'Ekstreman je talent, budućnost je reprezentacije'

S Dinamom se nije rastao na lijep način. Odnos sa Zvonimirom Bobanom otišao je u potpuno pogrešnom smjeru i povratka više nije bilo.

Ipak, iako više nije u Zagrebu, Petković i dalje pažljivo prati Dinamo. U razgovoru za tportal priznao je da redovito gleda utakmice i prati razvoj momčadi, a posebno je izdvojio jednog igrača.

Siguran je, kaže, da će uskoro postati važan dio hrvatske reprezentacije.

Riječ je o Luki Stojkoviću.

'Iskreno Dinamova je momčad tek u stvaranju. I teško je za očekivati da će takva momčad odmah imati igrača koji će raditi razliku na reprezentativnom nivou. Ali sigurno da Dinamo ima kvalitetu koja će isplivati za godinu, dvije. Možda čak i ranije. Dion (op.a. Beljo) stvarno jako dobro igra, zabio je puno golova, posebno u nastavku sezone. Luka (op.a. Stojković) je ekstreman talent, koji bi mogao ubrzo postati standardan dio reprezentacije. Barem se nadam da će se tako razviti. Ima sve predispozicije, s time da nije jedini. Imaš još igrača koji će nadoći. Ponavljam, momčad je bila u tranzicijskom razdoblju, tražila se dosta u prvom dijelu, ali talent će vrlo brzo isplivati', rekao je Petković.