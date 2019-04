Brončani hrvatski karataši vratili se s europskog prvenstva

Hrvatska reprezentacija u karateu u ponedjeljak se vratila iz Španjolske gdje je prošloga tjedna na Europskom prvenstvu u Guadalajari osvojila tri odličja, u pojedinačnoj konkurenciji brončana odličja osvojila su braća Ivan i Anđelo Kvesić, dok je broncu osvojila i muška reprezentacija u borbama.

Hrvatska je tako broj osvojenih seniorskih medalja sa europskih prvenstava od samostalnosti povećala na čak 81.

'Mi se u posljendjih 15-ak godina nikada nismo vratili bez ijedne medalje s nekog velikog natjecanja. No, moramo biti iskreni i priznati da osim kvalitete morate imati i malo sreće', izjavio je po povratku sa EP-a predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek.

Ivan Kvesić je u Guadalajaru otputovao kao aktualni svjetski prvak u kategoriji do 84 kilograma, no u polufinalu EP-a zaustavio ga je Bjelorus Anton Isaku. Ipak, u dramatičnoj borbi za broncu u subotu je svladao Francuza Farouka Abdelssalema i to u posljednjoj sekundi dvoboja.

Anđelo je, pak, u kategoriji preko 84 kilograma nakon bronce sa SP 2016. u Linzu pridodao i broncu s kontinentalnog natjecanja.

'Napokon sam uspio osvojiti tu medalju koja mi puno znači i daje mi motivaciju da nastavim ovim ritmom, jer mislim da pripadam europskom i svjetskom vrhu', rekao je Anđelo Kvesić.

Na sljedećim Olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine po prvi put će se u programu naći i karate, a Ivan Kvesić je realni kandidat za nastup na tom natjecanju.