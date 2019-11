Mario Mandžukić nakon ovih izjava ima razloga za zabrinutost; što mu je trener Manchester Uniteda želio poručiti?

Do početka zimskog prijelaznog roka ostalo je nešto više od mjesec dana, situacija na tržištu se opasno 'zakuhala', a transfer Marija Mandžukića iz Juventusa komplicira se iz dana u dan. Posljednje izjave trenera Manchester Uniteda Ole Gunnara Solskjaera daju naslutiti kako je u ovom trenutku Mandžin dolazak na Old Trafford još daleko od gotovog posla...

I da, ništa od toga nisu demantirali, kako iz Juventusa, tako ni iz Manchester Uniteda. Činilo se kako su se klubovi dogovorili, čekao se samo službeni početak zimskog prijelaznog roka (1. siječnja 2020. godine) da se transfer Marija Mandžukića iz redova 'stare dame' u momčad 'crvenih vragova' obznani.

No, čini se kako je negdje ipak zapelo. I to nikako nije dobro za Mandžu jer poruke koje posljednjih dana stižu od čelnih ljudi momčadi s Old Trafforda nisu nimalo ohrabrujuće. U Unitedu se još 'lome', žele Mandžukića dobiti što jeftinije, a Juventus ne spušta cijenu, traži 10 milijuna eura odštete za hrvatskog napadača. Manchester bi ga pak želio uzeti na posudbu uz mogućnost otkupa na kraju sezone... I tu je, čini se, puklo. Jasno je to naglasio i trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer.

'Ne radi se o ‘X’ količini novca koju moramo potrošiti na igrače koji će biti prava pojačanja za našu momčad, nego o tome tko bi bio dugoročno rješenje za klub, a ne samo rješenje za tri do četiri mjeseca...', kazao je Solskjaer kad su ga upitali za Marija Mandžukića.

Svima je jasno da Unitedu treba napadač, Mandžo bi bio idealno rješenje, no problem je cijena i - njegove godine!