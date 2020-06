Blaydes upisao rekordan broj rušenja u meču protiv Rusa; bespoštedan rat Emmetta i Burgosa; veteran Miller prodao 'polugu' već u prvoj rundi

Curtis Blaydes (14-2-1 nc) jednoglasnom je sudačkom odlukom u glavnoj borbi UFC on ESPN 11 priredbe pobijedio Alexandera Volkova (31-8)

Blaydesu je za prvo rušenje u meču trebalo manje od 10 sekundi i kroz prve tri runde gledali smo uglavnom njegovu dominaciju u parteru. Volkov u prvih 15 minuta nije pronalazio rješenje za Curtisovo hrvanje te je uglavnom iz donje pozicije u parteru pokušavao izbjeći one najopasnije udarce, piše Fight Site .

No, ono što smo mogli primijetiti nakon kraja treće runde je Blaydesov umor, a to se itekako odrazilo na nastavak borbe. Iako je i u četvrtoj rundi uspješno rušio Volkova, u posljednjoj minuti ove dionice sudac Herb Dean podigao je teškaše na noge, a to kratko razdoblje 'Drago' je iskoristio za kišu udaraca od kojih su neki i malo uzdrmali te raskrvarili Blaydesa.

Volkov je pokušao preokrenuti meč u posljednjoj rundi te iskoristiti umor svog suparnika, no Curtis je uspio i u ovoj dionici upisati dva rušenja te izdržati do posljednjeg zvona i upisati četvrtu pobjedu u nizu.

Jedan fantastičan meč gledali smo u sunaslovnoj borbi večeri. Unatoč problemima s koljenom koji su se pojavili već u uvodnim sekundama borbe, Josh Emmett uspio je pobijediti Shanea Burgosa nakon jedne bespoštedne bitke u Octagonu. Oba su boraca u ovom meču imala pregršt svojih trenutaka, ali Emmett je još jednom pokazao kakva se snaga skriva u njegovim udarcima te je s dva nokdauna u trećoj rundi osigurao pobjedu jednoglasnom sudačkom odlukom. Bio je to za ovog 35-godišnjeg Amerikanca treći trijumf u nizu.