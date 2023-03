Bivši potpredsjednik HNS-a razotkrio 'prevaru' Mirka Barišića na Skupštini Dinama: To je najveći propust, ljaga i mrlja...

Odvjetnik i bivši potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković komentirao je u Studiju 4 HRT-a rasplet kaotične Skupštine GNK Dinama koja je prekinuta jer su 33 skupštinara sklona Zdravku Mamiću napustila sjednicu

'Kad svi slave, znači da su svi izgubili. I jedna i druga strana. Spletom okolnosti sam bio sudionik dva najružnija skupa u Hrvatskoj, bio je to sedmi sabor HDZ-a kada je došlo do krađe oko 700 glasova. Mislio sam da gore ne može biti, ali onda sam bio sudionik i one čuvene Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza 2010. godine koju mediji zovu 'Nećeš, razbojniče!'. Mislio sam da se nešto takvo više ne može dogoditi, ali ovo što se jučer dogodilo čini me beskrajno nesretnim i tužnim jer je stradao prije svega Dinamo i njegova budućnost. Nitko se nema pravo veseliti i radovati, a pogotovo me žaloste neke ove današnje pojave i etiketiranje ljudi, prozivaju se Mamićevi kriminalci, i to pokazuje stanje našeg društva, da se netko 'apriori', zato što je za jednu ideju na Skupštini, vi se a priori proglašavate kriminalcem', rekao je Ivan Brleković u Studiju 4 HRT-a.