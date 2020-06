Bivši hrvatski izbornik iskreno govorio o katastrofi koja se dogodila u Zadru; od dobre ideje do tragične situacije...

U Studiju 4 gosti Petra Vlahova bili su Nikola Pilić, bivši izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije te Mario Zorko, glavni urednik Sportskih novosti

Oni su analizirali dramu oko koronavirusa u Zadru nakon što je objavljeno da je zaražen bugarski tenisač Grigor Dimitrov.

'Ideja da se u Zadru može vidjeti svjetski broj jedan, bila je to vrlo dobra ideja. No, dogodila se velika nesreća, da je Dimitrov igrao, a nije znao da ima koronu i došlo je do katastrofe, pa se zarazilo i nekoliko igrača i trenera', izjavio je Pilić.

'Naravno da se finale moralo odgoditi i tako se od dobre ideje došlo do tragične situacije', dodao je Pilić.