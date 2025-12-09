Baturina dobio ponudu iz najjače lige svijeta

Posljednjih dana pojavile su se informacije o interesu iz Engleske, no vrlo brzo je postalo jasno da zasad nema govora o transferu.

Kako piše pouzdani nogometni insajder Fabrizio Romano, i klub i sam igrač odbili su prijedlog engleskog Leedsa. U Comu smatraju da je Baturina važan element budućeg momčadskog razvoja, dok hrvatski veznjak nakon samo pola godine ne razmišlja o odlasku iz Serie A.

Veliku ulogu u tome ima i trener Cesc Fabregas, koji za Baturinu navodno ima detaljan plan razvoja. Neslužbeno se doznaje kako bi u drugom dijelu sezone trebao dobiti postupno veću minutažu i važniju ulogu, s jasnom idejom da postane ključni igrač u veznoj liniji.

Baturina je ovog ljeta otišao u Como za 18 milijuna eura iz Dinama. U talijanskoj ligi je dosad skupio samo 165 minuta.