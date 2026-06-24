Bastian Schweinsteiger kao Rade Bogdanović: Jedna izjava na udaru kritika

'nekonvencionalni i divlji'

Bastian Schweinsteiger kao Rade Bogdanović: Jedna izjava na udaru kritika

  • M.Da.
  • Zadnja izmjena 24.06.2026 17:50
  • Objavljeno 24.06.2026 u 17:50
Bastian Schweinsteiger
Bastian Schweinsteiger Izvor: Licencirane fotografije / Autor: ARD
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Legendarni Nijemac smatra da Obala Bjelokosti igra 'nekonvencionalan' i ' divlji' nogomet, zbog čega se našao na udaru kritika, pogotovo nakon što se ispostavilo da je Njemačka jedva pobijedila tu momčad

Legendarni njemački nogometaš i bivši svjetski prvak, a sadašnji televizijski komentator Bastian Schweinsteiger našao se na meti kritika zbog komentara koje je iznio uoči utakmice Njemačke i Obale Bjelokosti, odigrane prije četiri dana na Svjetskom prvenstvu.

Schweinsteiger je u televizijskom prijenosu rekao da očekuje "nekonvencionalan" i "divlji" stil igre afričke momčadi, uz tvrdnju da takve ekipe često ne slijede uobičajene taktičke principe. To je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama, gdje su kritičari ustvrdili da je riječ o zastarjelim principima o afričkom nogometu koji se bzira na fizičkoj snazi i improvizaciji, prenosi Sportsport.ba.

Posebno su istaknuli činjenicu da je analizirao jednog od najboljih igrača Obale Bjelokosti, Ousmanea Diomandea isključivo kroz njegove fizičke atribute.

Kako je Njemačka došla do pobjede tek preokretom u posljednjim minutama utakmice, Schweinsteigerove riječi su izazvale dodatnu ogorčenost.

Nakon utakmice je na X-u napisao kako je "Obala Bjelokosti bila očekivano težak protivnik koji je pokazao svoju tehničku kvalitetu i fizičku snagu".

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Bivši njemački reprezentativac ni televizija na kojoj je nastupio dosad se nisu javno oglasili. Za razliku od njih, srpski stručnjak Rade Bogdanović ispričao se javnosti, kao i RTS, nakon što je tijekom analize utakmice Belgije i Irana rekao da "crnci nemaju koncentracije duže od 60, 70 minuta". 

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