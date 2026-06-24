Bastian Schweinsteiger kao Rade Bogdanović: Jedna izjava na udaru kritika

Legendarni njemački nogometaš i bivši svjetski prvak, a sadašnji televizijski komentator Bastian Schweinsteiger našao se na meti kritika zbog komentara koje je iznio uoči utakmice Njemačke i Obale Bjelokosti, odigrane prije četiri dana na Svjetskom prvenstvu.

Schweinsteiger je u televizijskom prijenosu rekao da očekuje "nekonvencionalan" i "divlji" stil igre afričke momčadi, uz tvrdnju da takve ekipe često ne slijede uobičajene taktičke principe. To je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama, gdje su kritičari ustvrdili da je riječ o zastarjelim principima o afričkom nogometu koji se bzira na fizičkoj snazi i improvizaciji, prenosi Sportsport.ba.