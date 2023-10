Barca jednostavno ne zna kako pobijediti Granadu koja joj je zabila već u 17. sekundi

Bryanu Zaragozi trebalo je svega 17 sekundi za vodeći gol na utakmici. Bio je to najbrži gol koji je katalonski velikan primio u 21. stoljeću. Do sada je najbrži bio Karim Benzema koji je 2011. godine u El Clasicu zabio za Real nakon 21 sekunde utakmice.

Novi šok za goste uslijedio je u 29. minuti kada je Zaragoza zabio i drugi gol za Grandu koja je ogled protiv Barce dočekala na 19. mjestu ljestvice. U posljednjim trenucima prvog dijela goste je u život vratio Lamine Yamal, a izjednačio je Sergi Roberto u 86. minuti.

Do kraja susreta bila su još dva velika uzbuđenja na obje strane terena. Zaragoza je u 88. minuti bio korak do trećeg gola, no nije imao sreće, pogodio je stativu. Sreće nije imao niti Joao Felix koji je u drugoj minuti nadoknade zabio za goste, no VAR je poništio gol zbog zaleđa.