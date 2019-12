Barcelona i Real Madrid izjednačeni ulaze u napeti El Clasico; Modrić na klupi, Rakitić u igri

Madrižani definitivno izgledaju daleko bolje nego u uvodnim tjednima sezone i forma Reala je već mjesecima u stalnom usponu. Nakon poraza kod Mallorce (0-1), koji je uzdrmao klub, Real je u idućih jedanaest utakmica (Primera i Liga prvaka) ostvario odličnih 8-3-0. Dva su remija vezana za domaće utakmice (Betis 0-0 i Paris St. Germain 2-2), a jedan i to prije nekoliko dana za gostovanje kod Valencije (1-1). Bio je to prvi Realov remi u gostima nakon četiri vezana uspjeha, no kao i kod Barcelone, tako je i kod Reala vidljiva bitna razlika u domaćim i gostujućim utakmicama u Primeri. Real doma ima 6-2-0, a u gostima 4-3-1, no Real se može pohvaliti izuzetno kvalitetnom gostujućom obranom. Na osam ligaških gostovanja primio je tek šest pogodaka, a u cijeloj ligi je bolji samo gradski rival Atletico (pet primljenih golova).