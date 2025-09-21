čudesna partija

Barcelona briljirala, junak Dani Olmo

S.Č.

21.09.2025 u 23:00

Dani Olmo
Dani Olmo Izvor: Profimedia / Autor: Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia
Bionic
Reading

U 5. kolu španjolske La Lige Barcelona je na svom Olimpicu Montjuïc ugostila Getafe i opravdala ulogu favorita sigurnom pobjedom 3:0. Katalonci su posao riješili već u prvom poluvremenu, a junaci susreta bili su Dani Olmo i Ferran Torres.

Torres je prvi pogodak zabio u 15. minuti nakon asistencije Danija Olma, a u 32. minuti povisio je na 2:0 uz dodavanje Raphinhe. Time je praktički već tada bilo jasno da gosti iz Madrida nemaju previše šanse.

U nastavku je Barcelona kontrolirala ritam i tražila priliku da potvrdi pobjedu. Do trećeg gola stigli su u 63. minuti kada se Olmo, nakon što je u prvom dijelu bio asistent, upisao i među strijelce. Dodavač je ovaj put bio Marcus Rashford.

Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao pa je Barcelona stigla do nova tri boda i ostala u vrhu poretka. Nakon pet kola katalonska momčad ima 13 bodova i drži drugo mjesto na ljestvici, dva boda iza vodećeg Real Madrida.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
