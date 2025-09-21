Barcelona briljirala, junak Dani Olmo

Torres je prvi pogodak zabio u 15. minuti nakon asistencije Danija Olma, a u 32. minuti povisio je na 2:0 uz dodavanje Raphinhe. Time je praktički već tada bilo jasno da gosti iz Madrida nemaju previše šanse.

U nastavku je Barcelona kontrolirala ritam i tražila priliku da potvrdi pobjedu. Do trećeg gola stigli su u 63. minuti kada se Olmo, nakon što je u prvom dijelu bio asistent, upisao i među strijelce. Dodavač je ovaj put bio Marcus Rashford.

Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao pa je Barcelona stigla do nova tri boda i ostala u vrhu poretka. Nakon pet kola katalonska momčad ima 13 bodova i drži drugo mjesto na ljestvici, dva boda iza vodećeg Real Madrida.