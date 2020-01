Ivano Balić bez pardona: Najveći svih vremena otkrio što mu se nije dopalo u igri Hrvatske i što bi odmah mijenjao!

Ivano Balić, jedan od najboljih rukometaša svih vremena, došao je u austrijski Graz kako bi bodrio Hrvatsku i kako bi se pozdravio s bivšim suigračima. No, imao je što i za reći nakon viđenog u prvom krugu...

'Dobro je Dobri su. Mislim da se malo više traže u napadu nego u obrani jer obrana je nekako stvar volje. Čim si agresivniji u obrani onda sve skupa izgleda bolje. Napadu treba vremena da sjedne, imamo te neke uigrane varijante kada se Cindrić, Duvnjak i Karačić izmjenjuju i to izgleda u redu. Po meni, bi trebao Mamić više igrati i preko njega bi imali taj vanjski šut. Ne mislim da mu se treba dopustiti da vodi igru i da igra dva na dva, već da više šutira. Ovo drugo je u OK, imamo dosta kontri, Šego brani bolje nego u prijašnjim utakmicama i diže se tako da se napredak vidi iz dana u dan', kazao je Balić, najbolji rukometaš u povijesti po izboru IHF-a.

Očekivano, dao je Balić osvrt i na drugi krug u kojem će u Beču naši igrati protiv Njemačke, Španjolske, Austrije i Češke.

'To će biti malo nezgodno, nikad ne znaš s domaćinom. Austrijanci napreduju i dižu se, liga im je sve bolja, igraju im vani neki igrači… Bit će zanimljivo, no ždrijeb nam ide na ruku. Svašta se čudno događalo tako da imamo veliku priliku. Treba biti hladne glave da se ovo maksimalno iskoristi i dođe do polufinala, a onda je sve otvoreno', dodao je Balić.

Dakle, po njegovim riječima ova generacija ima sjajnu priliku doći do nove medalje:

'Treba očekivati plasman u polufinale. Mi smo takva reprezentacija, imamo kvalitetu za izboriti polufinale Europskog prvenstva. A onda, to je jedna utakmica u kojoj je sve otvoreno treba se sve posložiti pa poslije što izboriš. U svemu tome moraš isprovocirati to malo sreću da jednog-dvojicu igrača krene pa da uđeš u polufinale', završio je Balić.