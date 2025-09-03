Auger-Aliassime preokretom nakon više od četiri sata borbe izborio polufinale US Opena

De Minaur je bolje ušao u meč i nakon 49 minuta igre dobio je prvi set 6-4. Ključnim se pokazao break u sedmoj igri za 4-3. Australac je prvi stigao do breaka i u drugom setu, poveo je 3-2, ali je Kanađanin već u idućoj igri vratio izgubljeni gem. Na koncu je odluka pala u trinaestoj igri koja je otišla na stranu 25-godišnjeg Kanađanina.

U trećem setu Auger-Aliassime je napravio break za 3-2, Australac je vratio izjednačivši na 5-5, no u idućoj igri njegov je suparnik stigao do nove prednosti, a potom i do seta. U četvrtom setu oba su tenisača igubila po jedan servis, pa je opet odlučivao tie-break. Zanimljivo, u 13. igri vidjeli smo čak sedam mini breakova, a na kraju se radovao Kanađanin.



'Bilo je jako stresno. Ponekad nije izgledalo lijepo, ali to je ono što je važno kod važnih Grand Slam mečeva. Ponekad ne igraš najbolje, ali bio sam spreman dati sve od sebe da ovdje stojim kao pobjednik', rekao je Auger-Aliassime nakon meča.

Ovo je njegov drugi polufinale Grand Slama i to drugo u New Yorku. Prvi put mu je to uspjelo 2021. kada ga je zaustavio kasniji pobjednik Rus Daniil Medvedev.

Ovoga puta u polufinalu će igrati protiv pobjednika iz okršaja dvojice Talijana, Jannika Sinnera i njegovog sunarodnjaka Lorenza Musettija.

U drugom polufinalu igrat će Srbin Novak Đoković i Španjolac Carlos Alcaraz.

Đoković je u četvrtfinalu pobijedio Amerikanca Taylora Fritza 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, dok je Alcaraz slavio protiv Čeha Jirija Lehečke 6-4, 6-2, 6-4.