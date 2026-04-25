engleska liga

Arsenal se minimalnom pobjedom vratio na vrh prvenstvene ljestvice

I.Ž./Hina

25.04.2026 u 21:10

Eberechi Eze Arsenal Newcastle Izvor: EPA / Autor: GARY OAKLEY / EPA
Uspjeli su nogometaši Arsenala na svom Emirates stadionu pobijediti Newcastle 1:0 u dvoboju 34. kola engleske Premier lige čime su se vratili na vrh ljestvice

Subotnji je dvoboj odlučen već u devetoj minuti kada je postignut jedini gol. Arsenal je tada kombinirao nakon kornera, a sjajno je s vrha šesnaesterca opalio Eze te je pogodio suprotni kut za 1:0.

U ostatku ogleda Arsenal je igrao kao i posljednjih tjedana. Mučio se, tražio drugi gol, ali se i grčevito branio te je do kraja ipak zadržao taj jedan gol prednosti.

Nogometaši Tottenhama i West Hama vode međusobnu borbu i pokušavaju izbjeći ispadanje iz Premier lige, a ove su subote oba sastava slavila u dvobojima 34. kola. Tottenham je u blijedoj igri uspio osvojiti sva tri boda kod Wolverhamptona, sastava koji je od ranije već ispao iz elitnog razreda. Tottenham je pobijedio 1:0, a gol vrijedan tri boda zabio je Palhinha u 82. minuti. Bila je to prva prvenstvena pobjeda Tottenhama u ovoj 2026. kalendarskoj godini.

Unatoč slavlju Tottenham je ostao na 18. mjestu ljestvice i u zoni ispadanja jer je konkurent West Ham također slavio, u infarktnom ogledu na domaćem terenu je pobijedio Everton 2:1.

Svi su golovi postignuti u drugom dijelu, a West Ham je poveo golom Součeka u 52. minuti. Muk je na stadionu u Londonu uslijedio u 88. kada je Dewsbury-Hall izjednačio, ali skupio je domaćin snage u samoj završnici te je Wilson u 93. minuti bio strijelac za iznimno važnu pobjedu West Hama.

Liverpool vodi borbu kako bi izborio ulazak u Ligu prvaka i iduće sezone, a u tom smislu je ostvario važnu domaću pobjedu 3:1 protiv Crystal Palacea. Isak i Robertson su doveli Liverpool u vodstvo 2:0, dok je na drugoj strani na 2:1 smanjio Munoz golom u 71. minuti. Sve je riješeno u 96. kada je Wirtz pogodio suparničku mrežu za konačnih 3:1 i pobjedu sastava s Anfielda.

U prvom subotnjem dvoboju nogometaši Fulhama su s minimalnih 1:0, na svom Craven Cottageu, pobijedili Aston Villu. Fulham je bio dosta bolji u prvom poluvremenu te je takvu igru naplatio golom nekoliko minuta prije odlaska na odmor. Strijelac je bio Sessegnon u 43. minuti.

U nastavku dvoboja, a kako se bližio kraj, Aston Villa je preuzimala sve više rizika te je tražila barem bod na ovom gostovanju. Najbolju je šansu propustio Abraham, a gosti iz Birminghama su na kraju ipak ostali bez ičega.

Ovom je pobjedom Fulham napredovao do 10. mjesta na ljestvici, dok je Aston Villa ostala četvrta i time nastavlja borbu za pozicije koje vode prema Ligi prvaka. Ujedno je Aston Villa i dalje u igri za osvajanje Europske lige.

Jose Mourinho poslao jasnu poruku Zlatku Daliću: 'Ivanović? Ne želim se miješati, ali...'
Pogledajte kako je fantastični Franjo Ivanović za samo 15 minuta na terenu zabio dva gola
U Interu su mjesecima skrivali tešku ozljedu Petra Sučića: 'Bojali smo se...'

