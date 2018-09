Areola spasio Francusku na otvaranju Lige nacija

Njemačka i Francuska odigrale su utakmicu bez golova u Münchenu u prvom kolu UEFA-ine Lige nacija. Nijemci su imali bolje prilike, no areola je izvrsno branio...

Njemačka i Francuska odigrale su utakmicu bez golova na otvaranju najviše kategorije UEFA-ine Lige nacija. Prvo poluvrijeme je proteklo bez golova, u vrlo opreznoj i često gruboj igri, uz vrlo malo ozbiljnih prilika. Drugo poluvrijeme je bilo znatno atraktivnije. Francuska je bila opasnija momčad na početku drugog poluvremena, no Neuer je zaustavio dva Griezmannova udarca iz 49. i 64. minute. Nakon toga inicijativu je preuzela Njemačka, a Francuze je u igri držao sjajni Areola. Brani pokušaje: Reusa iz 64., Hummelsa iz 72., te Müllera i Gintera iz 75. minute. Francuzi su skoro došli do pobjede na samom kraju susreta, no Neuer je pratio igru i spriječio da skrenuti udarac Dembelea završi u njemačkom golu. Remi na kraju djeluje kao realan rezultat. 'Les Bleusi' su tako produžili niz bez poraza u Njemačkoj na pet utakmica upisavši tri pobjede i dva neodlučen ishoda.