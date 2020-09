Antonio Conte je ovim potezom jasno dao do znanja što misli o Marcelu Brozoviću; sada je jasno da Hrvat odlazi iz Intera

Trener talijanskog prvoligaša Intera Antonio Conte ponudio je čelnicima Chelsea Christiana Eriksena i Marcela Brozovića u zamjenu za N'Goloa Kantea, međutim 'Bluesi' su odbili njegovu ponudu piše Telegraph

Francuski veznjak je na vrhu Conteove liste želja, međutim Inter ne želi platiti 60 milijuna eura koliko traže sa Stamford Bridgea.

Talijani su u zamjenu za Kante ponudili Brozovića i Eriksena, no Chelsea je to odbio. Englezi pišu kako u londonskom klubu ne žele pregovarati s Nerazzurrima oko dogovora o razmjeni zbog načina na koji je Conte napustio Chelsea.

Naime, Conte je od 2016. do 2018. vodio Chelsea, a nakon što je dobio otkaz, tužio je klub jer je imao još godinu dana ugovora. Vlasnik Chelsea Roman Abramovič se pokušao dogovoriti, no Conte je to odbio i na sudu dobio oko 10 milijuna eura odštete.