Ako je vjerovati vijestima iz Francuske, napokon je gotova sapunica oko odlaska Kyliana Mbappéa u madridski Real

S dva pogotka u mreži Reimsa, Kylian Mbappé bio je najzaslužniji za pobjedu svog PSG-a, a čime je još više natjerao čelnike pariškog kluba kako da ga privole na ostanak na Parku prinčeva. Doduše, taj način još uvijek traže, jer Mbappé novi ugovor ne želi potpisati, pa su u PSG-u odlučili zasad odbijati sve ponude madridskog Reala

Marca je objavila da su iz Real Madrida dali rok Parižanima da danas moraju odgovoriti na ponudu do 19 sati, a ako to ne naprave kako će se povući iz cijele priče.

Real je ponudio 170 milijuna eura za francuskog napadača plus deset milijuna eura bonusa, ali Parižani se nisu izjasnili što je očito naljutilo Florentina Pereza.

Prema tome, osim ako se nešto dramatično ne dogodi do 2. rujna do kad traje prijelazni rok u Španjolskoj, vrlo je izvjesno da će Mbappé ostati u PSG-u do kraja sezone, ali će sljedećeg ljeta kao slobodan igrač moći preseliti u madridski Real. Dakle, besplatno.

Mbappé će već u siječnju moći dogovoriti uvjete ugovora s Kraljevskim klubom, a čini se da će PSG biti najviše na gubitku jer ovaj klasni igrač otići će bez centa odštete.