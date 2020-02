Zvijezde koje su dobile bitku s debljinom: Riješile su se viška kilograma i drastično promijenile izgled

Borbe s kilogramima nisu pošteđeni ni brojni slavni. I oni ponekad imaju višak kilograma koji im smanjuje samopouzdanje, pa ne čudi to da poduzimaju sve kako bi riješili ovaj problem - od raznih dijeta do intenzivnih treninga. Nedavno je Adele pokazala svoju novu, vidno mršaviju figuru, no postoje i druge zvijezde koje su dobile bitku s kilogramima

Kada se poznate osobe bore s tjelesnom težinom, svako njihovo pojavljivanje u javnosti u 'mršavoj' ili 'debljoj' fazi ne prolazi bez komentara. Katkad moraju vrlo brzo izgubiti kilograme radi neke zahtjevne uloge, a nerijetko zbog zdravstvenih razloga ili pak nametnutih standarda ljepote. Adele Kada se 2008. godine pojavila na sceni, bila je punašna, no proslavila je svoje obline i postala jedna od žena koje slave plus size izgled. Izjavila je kako nikada neće izgubiti na težini zbog pritiska glazbene industrije. No nakon razvoda od 15 godina starijeg milijardera Simona Koneckog britanska pjevačica Adele smršavjela je između 20 i 30 kilograma zahvaljujući rigoroznoj tzv. sirtfood dijeti koja je izazvala ogromno zanimanje, a sad su otkriveni još neki detalji radikalne transformacije slavne glazbenice.

Kako bi istopila kilograme, Adele je na početku dijete unosila samo 1000 kalorija dnevno, što je pola potrebnog dnevnog unosa kalorija za žene, a kako bi ostala u top formi, pila je zdrave zelene sokove od svježeg voća i povrća. U njezinom je slučaju recept za mršavljenje: 90 posto dijeta i 10 posto tjelovježba.

Chris Pratt 'Jurassic World', 'Her' ili pak serija 'Parks and Recreation' samo su neki od ostvarenja u čijem je nastajanju sudjelovao i danas megauspješan glumac Chris Pratt. Izgubio je 27 kilograma za film 'Čuvari galaksije' surađujući s osobnim trenerom Duffyjem Gaverom i nutricionistom Philom Goglijom. Njegovi treninzi uključivali su trčanje, plivanje i boks. Početkom prošle godine Pratt je otkrio da je bio na 21-dnevnoj dijeti na bazi povrća, voća i orašastih plodova, a koja uključuje i post.

Christina Aguilera Danas 39-godišnja pop princeza izgubila je gotovo 25 kilograma 2013. godine uz pomoć reikija, japanske metode iscjeljenja duha i tijela. Dodala je i da je bila na dijeti bez štetnih ugljikohidrata te da je prakticirala jogu, no istaknula je da joj je reiki najviše pomogao jer je zahvaljujući njemu počela jesti zdravo i mršavjeti. I dalje vodi borbu s viškom kilograma, no kako je sama otkrila, više se ne zamara brojevima koje pokazuje vaga te tvrdi kako je jako zadovoljna svojim izgledom i tijelom. 'Jako je važno prihvatiti sebe i svoje tijelo onakvima kakvi oni jesu', poručila je pjevačica, nekada prava glazbena senzacija.

Jessica Simpson Jedna od najpopularnijih američkih plavuša, pjevačica i glumica nekada je bila uzor djevojkama diljem svijeta, onda se počela pojavljivati u neukusnim odjevnim kombinacijama, a s viškom kilograma borila se prije i nakon svake trudnoće. Nakon rođenja trećeg djeteta, kćeri Birdie Mae Johnson, Jessica Simpson pohvalila se da je smršavjela čak 45 kilograma. Priznala je kako je na 1,61 metar visine u jednom trenutku imala i 110 kilograma. Kilogrami su se istopili, rekla je, zbog hodanja (12.000 koraka dnevno), spavanja najmanje sedam sati, uživanja u tri puna obroka i dvije užine dnevno te redovitog vježbanja tri do četiri puta u tjednu.

Simon Cowell Glazbeni menadžer britkog jezika te član žirija popularnih emisija, poput 'Pop Idola', 'American Idola', 'The X Factora' i 'Britain's Got Talent', tijekom godina prilično se udebljao, zbog čega je bio česta meta zlobnih komentara na društvenim mrežama. Nakon što je 2017. godine završio u bolnici zbog iscrpljenosti i niskog krvnog tlaka prešao je na vegansku dijetu i smršavio 12 kilograma, što se prije svega može uočiti na njegovu trbuhu te licu koje više nije zaokruženo. 'Doktor mi je, nakon što mi je napravio krvnu sliku, rekao da ne smijem jesti crveno meso, mliječne proizvode, gluten, šećer i kruh. Ni alkohol nisam smio piti. Jednostavno sam se pridržavao svega toga i isplatilo mi se', ponosan je.

Drew Barrymore Glumica cijeli život vodi bitku s kilogramima. Prošle godine pohvalila se da je izgubila 10 kilograma, a rigorozne dijete izbjegavala je u širokom luku. I dok većina govori da 'samo treba vježbati i paziti na prehranu', ona je priznala kako njoj to nije uopće bilo jednostavno te da se zaista borila kao lavica da bi se riješila viška kilograma. 'Kad snimam, skoro ne jedem, konzumiram samo vegansku hranu i vježbam gotovo svaki dan, da bih se u trenu našla kako se gušim nekim junk foodom. Jednostavno sam gurman, obožavam hranu i putujem svijetom kako bih isprobala različite okuse pa se tako između snimanja svaki put udebljam', priznala je Drew.

Jennifer Hudson Pjevačica je izgubila gotovo 37 kilograma od 2010. godine. Nema puno vremena za vježbanje zbog zauzetosti, ali pažljivo jede i slijedi strogu dijetu. Smršavjela je pomoću programa Weight Watches, a otkrila je kako je odluku o tome donijela kada je bila trudna te iščekivala rođenje svog sina Davida. Priznala da do tog trenutka nikada nije bila nezadovoljna svojom punijom i oblijom figurom. 'Nikada nisam bila frustrirana zbog svoga izgleda i uvijek pokušavam pronaći nešto pozitivno u bilo čemu, pa sam tako i zavoljela svoje obline', izjavila je Hudson.

Jimmy Kimmel Kada je slavni voditelj i komičar dosegao težinu od 90 kilograma, odlučio je da mora promijeniti nešto u svom životu. Počeo je vježbati i brojati kalorije, zajedno s povremenim postom, i tada je izgubio skoro 15 kilograma. Godine 2010. kupio je svoju prvu vagu, a da treba napraviti nešto sa svojim viškom kilograma shvatio je nakon intervjua s dr. Ozom. 'Sutradan me nazvao i rekao: 'Brinem se za tebe. Ti si mlada osoba, moraš se pobrinuti za sebe.' Ostao sam u šoku', izjavio je tada Kimmel. Otkrio je dijetu na kakvoj je svojevremeno bila Beyonce - jede sve što želi pet dana u tjednu, a druga dva dana pojede manje od 500 kalorija. Ponedjeljkom i utorkom, dane u kojima ograničava svoju prehranu - pije kavu i jede kisele krastavce, bjelanjke, jabuke, maslac od kikirikija i zobene pahuljice.

John Goodman Zvijezda humoristične serije 'Roseanne' izgubio je oko 45 kilograma. Vježbao je šest puta tjedno uz osobnog trenera i pridržavao se dijete bez imalo šećera. No ta dijeta ne uključuje izbacivanje voća iz prehrane. 'Samo sam prestao jesti cijelo vrijeme. Ranije sam konzumirao velike količine hrane i to cijelo vrijeme. Mogao bih reći da sam tovario hranu u sebe. U starim danima moja dijeta potrajala bi mjesec ili dva, izgubio bih 25 do 30 kilograma, a onda se nagradio sa šest limenki pive ili hranom koja bi me vratila starim navikama. Zato sam ovu dijetu provodio postepeno, uz vježbanje. U godinama sam kada si više ne mogu priuštiti samo sjediti. I sve ovo daje mi energiju za rad, jer rad uz višak kilograma je vrlo iscrpljujući', izjavio je slavni glumac. Borbu s kilogramima usporedio je sa svojom borbom s alkoholizmom. 'Mislim da pokušavamo popuniti rupu koja se ne može puniti ako čovjek nije ispunjen dobrotom, nekom vrstom duhovnosti, ne nužno religijskom', pojasnio je Goodman.

Kelly Clarkson Prije 18 godina pobijedila je na glazbenom natjecanju 'American Idol' i preko noći postala prava senzacija. Brzo se našla pod pritiskom javnosti i industrije koje su od nje tražile da svoj izgled uklopi u nametnute standarde. Od nje se zahtijevalo da izgubi višak kilograma, a ona je, nakon što se u školi borila s bulimijom, četiri godine bila mršava i onda je vratila kilograme. Prošle godine svoje je fanove iznenadila fotografijom na kojoj se vidi da je jako smršavjela. Godinu ranije zbog problema sa štitnjačom napravila je promjene u prehrani i smršavjela skoro 20 kilograma. No Clarkson je izjavila da ni dana nije provela u teretani, nego da impresivnu tjelesnu i mentalnu promjenu duguje knjizi 'The Plant Paradox: The Hidden Dangers in 'Healthy' Foods That Cause Disease and Weight Gain'. Danas više ne razmišlja opsesivno o svojoj težini i puno je sretnija zbog svog izgleda.

Jonah Hill Nakon što se za ulogu u filmu 'War Dogs', priči o avanturama dvojice trgovaca oružjem, morao udebljati Jonah Hill 2017. iznenadio je svoje obožavatelje gubitkom kilograma i novim izgledom. Holivudski glumac, najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Vuk s Wall Streeta', 'Moneyball' i 'War Dogs', se prepolovio. Otkrio je da je savjete za mršavljenje potražio od kolege Channinga Tatuma. Jonah Hill odlučio je angažirati nutricionista koji mu je pomogao u usvajanju novih zdravih navika. Tako je na jelovnik unio brojne promjene, a prehrana mu se bazira na voću, povrću, proteinima, cjelovitim žitaricama i nemasnim mliječnim proizvodima. Počeo je sve više konzumirati japansku hranu te je počeo cijeniti suši i morske plodove. Prestao je konzumirati kofein i alkohol te se odrekao slatkiša i grickalica. Teško mu je palo pravilo da više ne smije piti pivo koje obožava: 'To je frustrirajuće zato što kada ne pijem pivo, postanem mršav, a kada ga pijem, opet postanem veći', priznao je Hill.

Janet Jackson Pop ikona se godinama borila s jo-jo efektom, ali je konačno na težini koju želi imati, a da više nije robinja vage. 'Držim se podalje od vage. Mislim da to nije zdravo. Tako se programiramo na propast, a žensko tijelo fluktuira svaki mjesec – posebno u određeno doba mjeseca, kad smo nadute', poručila je. Janet je 2012. godine postala pobornica prehrambenog programa Nutrisystem, a kompanija nije mogla ni zamisliti bolju hodajuću reklamu. 'Djeluje, pogađa u srž. I ne moraš se izgladnjivati da bi došao do toga', rekla je. Tvrdi da se nije odrekla ni omiljene hrane, poput jabuka u karameli. 'Nekada sam imala veliki problem s izgledom. Sada se svaki dan moram pogledati i govoriti – sviđa mi se ovo, osjećam se zdravo i snažno i to je ono što želim', izjavila je pjevačica.

Kelly Osbourne Put do nove vitkije linije reality zvijezde te kćeri Ozzyja i Sharon Osbourne započeo je u 2009. u showu 'Ples sa zvijezdama', u kojem se uz naporne treninge pridržavala i dijete bez ugljikohidrata te tako izgubila 30 kilograma. Od tada je postala pravi sportski tip, a gotovo svakodnevno vježba pilates. 'Ljudi misle da sam smršavjela i onda postala sretna, ali to ne funkcionira tako. Prvo moraš biti sretan. Promijenila sam život, ali gubitak težine bila je sjajna nadogradnja’, izjavila je Kelly.

Khloe Kardashian Reality zvijezda uvijek se osjećala nelagodno u svom tijelu u usporedbi sa sestrama. Smatrala se 'onom debelom' u obitelji. Nakon bolnog razvoda od NBA košarkaša Lamara Odoma izgubila je skoro 20 kilograma i pokrenula show na temu mršavljenja pod nazivom 'Revenge Body'. 'Prije nekoliko godina kada bi netko rekao da bih trebala nekoga motivirati da vježba i hrani se zdravo, nasmijala bih mu se u lice jer sam i sama bila punašna. Sada, sa svim promjenama koja sam doživjela, smatram da je predivno osjećati se zdravim iznutra i izvana i da postizanje takvih ciljeva može pomoći da se lakše postave i ostvare i druge ambicije u životu', izjavila je Khloe.

Kirstie Alley Zvijezda legendarne humoristične serije 'Kafić uzdravlje' dugo se borila s kilogramima. Kod nje se događa jo-jo efekt. Nakon dijete vraća kilograme brzinom munje. Godine 2010. priznala je da je došla do 104 kilograma i to nedugo nakon što je dijetom i vježbanjem uspjela skinuti njih 34. U novu borbu s masnim naslagama krenula je tada ispred televizijskih kamera u reality showu 'The Big Life', a rezultati su ubrzo bili vidljivi. Alley je u 2015. gostovala u mnoštvu emisija te govorila o tome kako joj je uspjelo smršavjeti. Postala je glasnogovornica za tvrtku Jenny Craig, uz čiju je pomoć gubila kile. 'Moja mama je bila mršava, a tata jako zgodan, moja braća i sestre su normalne težine. Ljudi su mi govorili da imam teške kosti, ali nemam, imam normalne kosti, samo sam previše jela. Mršavljenje mora biti zabavno ili ćete u protivnom izgubiti volju. Ono bi trebalo biti barem upola zabavno kao seks', tvrdi Kirstie te se nada da će jednom uspjeti održati trenutnu tjelesnu težinu. Usporedila je to s odvikavanjem od droge, što je također uspješno prošla.

Melissa McCarthy Glumica i komičarka tvrdi da je njezino tijelo 'rad u tijeku'. Dobivala je zbog debljine manje ponuda za uloge, imala je problema s pronalaskom garderobe, a vrhunac je bio kad joj za dodjelu Oscara 2013. godine nijedan dizajner nije želio dati haljinu. U sljedeće dvije godine izgubila je 35 kilograma. U čemu je njezina tajna? Kombinacija redukcijske dijete na bazi proteina i treninga HIIT. Upravo je zahvaljujući proteinima Melissa McCarthy, kako je sama rekla, bila manje gladna te joj je tijelo postalo čvršće i definirano. Također rano liježe te odlazi u krevet u 19.30 sati svaku večer. 'Ne radiš ništa zabavno, ideš rano spavati i jednostavno nemaš priliku prejedati se kasno noću', kaže Melissa.

Rosie O'Donnell U emisiji 'The View' ABC televizije 2014. progovorila je o svojim kilogramima, kojih je imala i 108, te o podvezivanju želuca. Slavna komičarka odlučila se uhvatiti u koštac s time, razlog su bili zdravstveni problemi, a svemu je kumovao srčani udar. Donijela je odluku o ugradnji želučane premosnice, što je urodilo plodom - smršavjela je čak 25 kilograma. Otkrila je razlog svoje debljine. Naime u djetinjstvu je bila seksualno zlostavljana te je odlučila biti pretila kako ne bi bila privlačna. Sada je napokon sretna, a za to je djelomice zaslužna i njezina psihologinja.