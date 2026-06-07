Zvijezda hit serije iskreno o najkontroverznijem TV finalu: 'Bila sam baš bijesna'

Emilia Clarke bez zadrške je ispričala da je bila baš bijesna zbog sudbine Daenerys u finalu serije 'Igra prijestolja'
Emilia Clarke i dalje teško prihvaća kraj svoje junakinje Daenerys Targaryen, piše People.
Britanska glumica kaže da je i dalje razočarana time što ju je Jon Snow (Kit Harington) ubio u posljednjoj epizodi, koja je emitirana 2019. godine.
'Očito sam to preboljela. Toliko sam to preboljela da je nestvarno. Bijesna', našalila se Clarke dok je u svibnju 2026. govorila o sudbini lika.
39-godišnja glumica, koja je od 2011. do 2019. glumila 'Majku zmajeva', nedavno je za Variety priznala da, i sedam godina nakon završetka hit serije HBO-a, i dalje ima zamjerke na način na koji je njezina priča završila krvavo.
U intervjuu u kojem se prisjećala svojih replika, Emilia Clarke je govorila o posljednjim trenucima u seriji, obilježenima njezinim zadnjim riječima Jonu Snowu: 'Zajedno ćemo slomiti kotač'.
'Bez obzira na kontroverze oko njezinih postupaka, to što me on ubio stvarno me pogodilo. Pomalo bezobrazno. Dala sam tom čovjeku sve, spalila gradove za njega, za nas...', rekla je Emilia.
U šali je dodala: Preboljela sam to, očito. Toliko sam to preboljela da je nestvarno. Bijesna.
Šokantan kraj
U istom intervjuu Clarke se prisjetila trenutka kada je prvi put pročitala scenarij posljednje sezone i saznala sudbinu svoje junakinje.
'Upravo sam se vratila s odmora, upalila mobitel i stigla je poruka. Naravno, scenariji su bili tamo. Došla sam kući, sjela i napravila ono što uvijek radim: pročitala sve odjednom. Nakon toga sam izašla iz kuće kao u bunilu. Zaboravila sam ključeve, mobitel, sve i satima sam hodala pokušavajući shvatiti što me čeka te sezone', rekla je.
'To je bilo nevjerojatno intenzivno iskustvo. Na kraju svakog snimanja postanete emotivni. Ali ovo je bilo kao: 'Ne znam što mi se događa' - plakala sam. Trebale su mi godine da shvatim što je to zapravo bilo i što je značilo. Zahvalna sam što se dogodilo, ali još uvijek mi je teško to potpuno pojmiti', rekla je.
O Daenerys je dodala: 'Zahvalna sam joj. Naučila me puno'.
Inače, treća sezona spinoffa serije 'Igra prijestolja' 'Kuća zmaja' ('House of the Dragon') počinje se prikazivati 22. lipnja na HBO Max streaming platformi. Premijera na HBO kanalu bit će istog dana u 21 sat. Treća sezona od osam epizoda emitirat će se jednom tjedno, a završnica sezone na rasporedu je 10. kolovoza.
Temeljena prema romanu Vatra i krv Georgea R. R. Martina, serija je smještena 200 godina prije događaja iz 'Igre prijestolja' te donosi priču o kući Targaryen.
U glavnim ulogama su Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint, i dr.