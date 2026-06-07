Zvijezda hit serije iskreno o najkontroverznijem TV finalu: 'Bila sam baš bijesna'

Emilia Clarke bez zadrške je ispričala da je bila baš bijesna zbog sudbine Daenerys u finalu serije 'Igra prijestolja'

Emilia Clarke i dalje teško prihvaća kraj svoje junakinje Daenerys Targaryen, piše People.

Britanska glumica kaže da je i dalje razočarana time što ju je Jon Snow (Kit Harington) ubio u posljednjoj epizodi, koja je emitirana 2019. godine. 'Očito sam to preboljela. Toliko sam to preboljela da je nestvarno. Bijesna', našalila se Clarke dok je u svibnju 2026. govorila o sudbini lika. 39-godišnja glumica, koja je od 2011. do 2019. glumila 'Majku zmajeva', nedavno je za Variety priznala da, i sedam godina nakon završetka hit serije HBO-a, i dalje ima zamjerke na način na koji je njezina priča završila krvavo.

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U intervjuu u kojem se prisjećala svojih replika, Emilia Clarke je govorila o posljednjim trenucima u seriji, obilježenima njezinim zadnjim riječima Jonu Snowu: 'Zajedno ćemo slomiti kotač'. 'Bez obzira na kontroverze oko njezinih postupaka, to što me on ubio stvarno me pogodilo. Pomalo bezobrazno. Dala sam tom čovjeku sve, spalila gradove za njega, za nas...', rekla je Emilia. U šali je dodala: Preboljela sam to, očito. Toliko sam to preboljela da je nestvarno. Bijesna. Šokantan kraj U istom intervjuu Clarke se prisjetila trenutka kada je prvi put pročitala scenarij posljednje sezone i saznala sudbinu svoje junakinje. 'Upravo sam se vratila s odmora, upalila mobitel i stigla je poruka. Naravno, scenariji su bili tamo. Došla sam kući, sjela i napravila ono što uvijek radim: pročitala sve odjednom. Nakon toga sam izašla iz kuće kao u bunilu. Zaboravila sam ključeve, mobitel, sve i satima sam hodala pokušavajući shvatiti što me čeka te sezone', rekla je.

House of the Dragon Season 3 | Official Trailer | HBO Max Izvor: Društvene mreže